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Düğün Günü Geldi Çattı: Geçtiğimiz Ay Nikahlanan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar "Sonsuza Dek Evet" Dedi!

Düğün Günü Geldi Çattı: Geçtiğimiz Ay Nikahlanan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar "Sonsuza Dek Evet" Dedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 19:14

Geçtiğimiz ay nikahlanıp 'ekim sonu düğün' diyen İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın düğün günü geldi çattı!

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Hayatımıza Sen Anlat Karadeniz dizisiyle giren, şimdilerde de Şükrü Özyıldız'la beraber Karadut dizisinin başrolünde yer alan İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla da sık sık gündem olan isimlerden.

Hayatımıza Sen Anlat Karadeniz dizisiyle giren, şimdilerde de Şükrü Özyıldız'la beraber Karadut dizisinin başrolünde yer alan İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla da sık sık gündem olan isimlerden.

Takip eden mutlaka biliyordur, Helvacıoğlu bir süredir Ural Kaspar ile beraberdi. Fakat geçtiğimiz ocak ayında oldukça ani bir ayrılık kararı almışlardı.

Takip eden mutlaka biliyordur, Helvacıoğlu bir süredir Ural Kaspar ile beraberdi. Fakat geçtiğimiz ocak ayında oldukça ani bir ayrılık kararı almışlardı.

Neyse ki ayrılığa dayanamadılar. Biraz uzun sürdü ama İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar yaklaşık 9 ay sonra yeniden birlikte olduklarını duyurdu, jet hızıyla da evlilik kararı aldı.

Neyse ki ayrılığa dayanamadılar. Biraz uzun sürdü ama İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar yaklaşık 9 ay sonra yeniden birlikte olduklarını duyurdu, jet hızıyla da evlilik kararı aldı.

Geçtiğimiz ay çiftimizin yıldırım nikahı kıydığı haberini almıştık, detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ekim sonunda düğün diyen aşıkların günü geldi çattı! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar geçtiğimiz dakikalarda "sonsuza dek evet" demek üzere aileleri ve arkadaşlarıyla kutlama yapacakları mekana giriş yaptı!

Ekim sonunda düğün diyen aşıkların günü geldi çattı! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar geçtiğimiz dakikalarda "sonsuza dek evet" demek üzere aileleri ve arkadaşlarıyla kutlama yapacakları mekana giriş yaptı!

Bir de röportaj verdiler; heyecanının daha yeni yeni bastığını vurguladılar! Çok mutlu olun ❤️

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