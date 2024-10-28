Düğün Günü Geldi Çattı: Geçtiğimiz Ay Nikahlanan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar "Sonsuza Dek Evet" Dedi!
Düğün Günü Geldi Çattı: Geçtiğimiz Ay Nikahlanan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar "Sonsuza Dek Evet" Dedi!
Geçtiğimiz ay nikahlanıp 'ekim sonu düğün' diyen İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın düğün günü geldi çattı!
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Hayatımıza Sen Anlat Karadeniz dizisiyle giren, şimdilerde de Şükrü Özyıldız'la beraber Karadut dizisinin başrolünde yer alan İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla da sık sık gündem olan isimlerden.
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Takip eden mutlaka biliyordur, Helvacıoğlu bir süredir Ural Kaspar ile beraberdi. Fakat geçtiğimiz ocak ayında oldukça ani bir ayrılık kararı almışlardı.
Neyse ki ayrılığa dayanamadılar. Biraz uzun sürdü ama İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar yaklaşık 9 ay sonra yeniden birlikte olduklarını duyurdu, jet hızıyla da evlilik kararı aldı.
Ekim sonunda düğün diyen aşıkların günü geldi çattı! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar geçtiğimiz dakikalarda "sonsuza dek evet" demek üzere aileleri ve arkadaşlarıyla kutlama yapacakları mekana giriş yaptı!
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