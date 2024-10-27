Gülçin Santırcıoğlu'nun Sarhoş Haliyle Dalga Geçip Demet Evgar'ın Tepkisini Çeken Tansu Dayan'dan Açıklama!

Gülçin Santırcıoğlu'nun Yalı Çapkını kadrosundan arkadaşlarıyla beraber gittiği Harbiye konserinde alkollüyken verdiği röportaj olay yaratmış, Tansu Dayan'ın da dikkatini çekmişti. Santırcıoğlu'nu taklit eden Tansu Dayan, kendisine tepki gösteren Demet Evgar'a cevap verdi.