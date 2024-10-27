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Gülçin Santırcıoğlu'nun Sarhoş Haliyle Dalga Geçip Demet Evgar'ın Tepkisini Çeken Tansu Dayan'dan Açıklama!

Gülçin Santırcıoğlu'nun Sarhoş Haliyle Dalga Geçip Demet Evgar'ın Tepkisini Çeken Tansu Dayan'dan Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 23:33

Gülçin Santırcıoğlu'nun Yalı Çapkını kadrosundan arkadaşlarıyla beraber gittiği Harbiye konserinde alkollüyken verdiği röportaj olay yaratmış, Tansu Dayan'ın da dikkatini çekmişti. Santırcıoğlu'nu taklit eden Tansu Dayan, kendisine tepki gösteren Demet Evgar'a cevap verdi.

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Dün geceden beri Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun Harbiye konserinde verdiği alkollü röportaj konuşuluyor biliyorsunuz.

Dün geceden beri Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun Harbiye konserinde verdiği alkollü röportaj konuşuluyor biliyorsunuz.

Yalı Çapkını hakkında sorulan sorulara "Bana ne abi Seyran'dan? Bana ne abi ben yapımcı mıyım?" diyerek büyük çıkışlarla cevap veren Santırcıoğlu'nun yanındaki arkadaşlarının gülmesi de ayrıca olay olmuştu.

Yalı Çapkını hakkında sorulan sorulara "Bana ne abi Seyran'dan? Bana ne abi ben yapımcı mıyım?" diyerek büyük çıkışlarla cevap veren Santırcıoğlu'nun yanındaki arkadaşlarının gülmesi de ayrıca olay olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ünlü isimlerin türlü türlü halleriyle fırsatını hiç kaçırmadan dalga geçen Tansu Dayan, Gülçin Santırcıoğlunu görünce de yerinde duramamıştı.

Ünlü isimlerin türlü türlü halleriyle fırsatını hiç kaçırmadan dalga geçen Tansu Dayan, Gülçin Santırcıoğlunu görünce de yerinde duramamıştı.

Santırcıoğlu'nu taklit ettiği video Demet Evgar'dan "kadının çakırkeyif olması da mı yasak?" tepkisi almıştı.

Santırcıoğlu'nu taklit ettiği video Demet Evgar'dan "kadının çakırkeyif olması da mı yasak?" tepkisi almıştı.

O anların ve Demet Evgar'ın tepkisinin tüm detayları da bu içeriğimizde:

Demet Evgar'ın kendisine tepkisini gören Tansu Dayan, sessiz kalmadı. Demet Evgar'ın yorumunun altına cevap veren Tansu Dayan, "Erkek de olsaydı bu konuşmayı yapan onu da trollerdim. Cinsiyet bazlı değildi paylaşım amacım ki beni bilen biliyor zaten" ifadelerini kullandı.

Demet Evgar'ın kendisine tepkisini gören Tansu Dayan, sessiz kalmadı. Demet Evgar'ın yorumunun altına cevap veren Tansu Dayan, "Erkek de olsaydı bu konuşmayı yapan onu da trollerdim. Cinsiyet bazlı değildi paylaşım amacım ki beni bilen biliyor zaten" ifadelerini kullandı.
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