Biri Dur Desin: Annesinin Kanser, Ablasının Anoreksiya Olduğunu Söyleyen Bahar Candan Suçu Sosyal Medyaya Attı
Biri Dur Desin: Annesinin Kanser, Ablasının Anoreksiya Olduğunu Söyleyen Bahar Candan Suçu Sosyal Medyaya Attı
Cezaevinden çıktıktan sonra ilgi çekmek için elinden geleni yapan Bahar Candan, bu sefer de annesi ve ablası hakkında yeni iddialarda bulundu, suçluyu da sosyal medya ilan etti.
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Hayatımıza İşte Benim Stilim programıyla giren Candan kardeşler, dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmıştı.
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Cezaevine girdikten beş buçuk ay sonra sağlık sorunları sebebiyle tutuksuz yargılanmasına karar verilen Nihal Candan'ın tahliyesinin ardından 20 Eylül'de kız kardeşi Bahar Candan'ın da tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.
İlk etapta sosyal medyada olabildiğince uzak duran kardeşler, bir süre sonra dramalarıyla döndü... Belki denk gelmişsinizdir Bahar Candan, ablası Nihal'in kendisine ihanet ettiğini ve erkek arkadaşıyla beraber olduklarını iddia etmişti.
O meseleden sonra bir süre sessizliğini koruyan Bahar Candan, geçtiğimiz saatlerde yine yerinde duramadı.
Ablası Nihal'in anoreksiya, annesinin de kanser olduğunu iddia eden Bahar, suçu sosyal medyaya attı, faturayı takipçilerine kesti.
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"Mutlu musunuz?" diye hesap soran Bahar, yaptığı paylaşımı dakikalar içinde kaldırdı.
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