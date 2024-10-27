Pes Artık: Halsey, Yeni Şarkısında Lösemi Olduğu Dönemde Alev Aydın'dan Göremediği Desteği mi Anlattı?
Pes Artık: Halsey, Yeni Şarkısında Lösemi Olduğu Dönemde Alev Aydın'dan Göremediği Desteği mi Anlattı?
Yönetmen Alev Aydın'la yaşadığı aşkın ardından ülkemizde 'yenge' ünvanını alan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey'in ayrılığın ardından çıkardığı yeni albümdeki 'Life of the Spider' şarkısında Aydın'ı anlattığı ve kendisinden gördüğü psikolojik şiddete göndermelerde bulunduğu iddia edildi.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, köklerinin nereye ait olduğunu belirleyen testi yaptırdıktan ve %11 oranla Türk olduğunu öğrendikten sonra 2019'da ülkemizi ziyarete gelmiş, kalbi dolu dönmüştü hatırlarsanız.
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Bir spor müsabakasında Alev Aydın'la görüntülenen Halsey'in Türk yönetmenle yaşadığı aşk ortaya çıkınca ülkemizde de hemen "yenge" unvanını almıştı kendisi.
Aşk dolu pozlar paylaşan ikiliden 2021'de ilk bebeklerini bekledikleri haberi gelmişti, aynı sene oğulları Ender'i kucağına alan çiftin keyfi gayet yerinde gözüküyordu.
Fakat geçtiğimiz sene Nisan ayında, dört yıllık ilişkinin bittiğini öğrendik. Herkes kendi yoluna devam etti, arada bir bebekleri Ender için bir araya geldiklerini biliyorduk fakat hiçbir şeyin gözüktüğü gibi olmadığının sinyallerini veren bir gelişme yaşandı geçtiğimiz günlerde...
Halsey, "The Great Impersonator" isimli yeni bir albüm çıkardı. Albümün 14. şarkısı "Life of the Spider (draft)"ın ise tamamen Alev Aydın'a yazıldığı iddia edildi.
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Şarkının isminde bir parantez olmasının sebebinin kayıt sırasında Halsey'in kötüleşmesi ve devam edememesi olduğu söyleniyor.
Belki denk gelmişsinizdir, Halsey 2022'de uzun yıllardır mücadele ettiği lupus hastalığının yanında kendisine bir de lösemi teşhisi konulduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şarkının tam da bu dönemde göremediği desteği konu aldığına inanılıyor.
Şarkı boyunca Halsey'in sesindeki hüznü, ağlamaktan devam edemediği anları duymak mümkün. Sözleri ise yürek parçalayan türden...
Buyurun gelin, dünya çapındaki hayranları da dahil olmak üzere bizim X ahalisi bu mesele için neler demiş beraber bakalım...
"Tanrım Halsey'in tüm acısını al ve Alev'e ver."
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"Tanrım lütfen Halsey'in tüm acısını al, dört katına çıkar ve Alev Aydın'a ver."
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