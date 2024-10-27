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Pes Artık: Halsey, Yeni Şarkısında Lösemi Olduğu Dönemde Alev Aydın'dan Göremediği Desteği mi Anlattı?

Pes Artık: Halsey, Yeni Şarkısında Lösemi Olduğu Dönemde Alev Aydın'dan Göremediği Desteği mi Anlattı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 18:54

Yönetmen Alev Aydın'la yaşadığı aşkın ardından ülkemizde 'yenge' ünvanını alan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey'in ayrılığın ardından çıkardığı yeni albümdeki 'Life of the Spider' şarkısında Aydın'ı anlattığı ve kendisinden gördüğü psikolojik şiddete göndermelerde bulunduğu iddia edildi.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, köklerinin nereye ait olduğunu belirleyen testi yaptırdıktan ve %11 oranla Türk olduğunu öğrendikten sonra 2019'da ülkemizi ziyarete gelmiş, kalbi dolu dönmüştü hatırlarsanız.

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, köklerinin nereye ait olduğunu belirleyen testi yaptırdıktan ve %11 oranla Türk olduğunu öğrendikten sonra 2019'da ülkemizi ziyarete gelmiş, kalbi dolu dönmüştü hatırlarsanız.

Bir spor müsabakasında Alev Aydın'la görüntülenen Halsey'in Türk yönetmenle yaşadığı aşk ortaya çıkınca ülkemizde de hemen "yenge" unvanını almıştı kendisi.

Bir spor müsabakasında Alev Aydın'la görüntülenen Halsey'in Türk yönetmenle yaşadığı aşk ortaya çıkınca ülkemizde de hemen "yenge" unvanını almıştı kendisi.

Aşk dolu pozlar paylaşan ikiliden 2021'de ilk bebeklerini bekledikleri haberi gelmişti, aynı sene oğulları Ender'i kucağına alan çiftin keyfi gayet yerinde gözüküyordu.

Aşk dolu pozlar paylaşan ikiliden 2021'de ilk bebeklerini bekledikleri haberi gelmişti, aynı sene oğulları Ender'i kucağına alan çiftin keyfi gayet yerinde gözüküyordu.

Fakat geçtiğimiz sene Nisan ayında, dört yıllık ilişkinin bittiğini öğrendik. Herkes kendi yoluna devam etti, arada bir bebekleri Ender için bir araya geldiklerini biliyorduk fakat hiçbir şeyin gözüktüğü gibi olmadığının sinyallerini veren bir gelişme yaşandı geçtiğimiz günlerde...

Fakat geçtiğimiz sene Nisan ayında, dört yıllık ilişkinin bittiğini öğrendik. Herkes kendi yoluna devam etti, arada bir bebekleri Ender için bir araya geldiklerini biliyorduk fakat hiçbir şeyin gözüktüğü gibi olmadığının sinyallerini veren bir gelişme yaşandı geçtiğimiz günlerde...

Halsey, "The Great Impersonator" isimli yeni bir albüm çıkardı. Albümün 14. şarkısı "Life of the Spider (draft)"ın ise tamamen Alev Aydın'a yazıldığı iddia edildi.

Halsey, "The Great Impersonator" isimli yeni bir albüm çıkardı. Albümün 14. şarkısı "Life of the Spider (draft)"ın ise tamamen Alev Aydın'a yazıldığı iddia edildi.
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Şarkının isminde bir parantez olmasının sebebinin kayıt sırasında Halsey'in kötüleşmesi ve devam edememesi olduğu söyleniyor.

Şarkının isminde bir parantez olmasının sebebinin kayıt sırasında Halsey'in kötüleşmesi ve devam edememesi olduğu söyleniyor.

Belki denk gelmişsinizdir, Halsey 2022'de uzun yıllardır mücadele ettiği lupus hastalığının yanında kendisine bir de lösemi teşhisi konulduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şarkının tam da bu dönemde göremediği desteği konu aldığına inanılıyor.

Belki denk gelmişsinizdir, Halsey 2022'de uzun yıllardır mücadele ettiği lupus hastalığının yanında kendisine bir de lösemi teşhisi konulduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şarkının tam da bu dönemde göremediği desteği konu aldığına inanılıyor.

Şarkı boyunca Halsey'in sesindeki hüznü, ağlamaktan devam edemediği anları duymak mümkün. Sözleri ise yürek parçalayan türden...

Şarkı boyunca Halsey'in sesindeki hüznü, ağlamaktan devam edemediği anları duymak mümkün. Sözleri ise yürek parçalayan türden...

“Bir canavar gibi hissediyorum ve bana dişlerimde zehir varmış gibi davranman yardımcı olmuyor”  

“Çünkü ben banyodaki örümceğim fayansın üzerindeki gölgeyim küçük ve zayıfım beni görünce zıplıyorsun en beklemediğim anda beni öldüreceksin”

“Bu günlerde bir deri bir kemikten başka bir şey değilim.” 

“Kendi işime bakıyorum ama varlığım seni lanetliyor.” 

“Beni görmekten nefret ediyorsun biliyorum.” 

“Ağlarken beni sevmiyorsun deneseydin canımı acıtırdın ve acıtacaksın da çünkü hayatta kalmaya cüret ettim”

Buyurun gelin, dünya çapındaki hayranları da dahil olmak üzere bizim X ahalisi bu mesele için neler demiş beraber bakalım...

Buyurun gelin, dünya çapındaki hayranları da dahil olmak üzere bizim X ahalisi bu mesele için neler demiş beraber bakalım...
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"Tanrım Halsey'in tüm acısını al ve Alev'e ver."

"Tanrım Halsey'in tüm acısını al ve Alev'e ver."
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"Tanrım lütfen Halsey'in tüm acısını al, dört katına çıkar ve Alev Aydın'a ver."

"Tanrım lütfen Halsey'in tüm acısını al, dört katına çıkar ve Alev Aydın'a ver."
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