Pes Artık: Halsey, Yeni Şarkısında Lösemi Olduğu Dönemde Alev Aydın'dan Göremediği Desteği mi Anlattı?

“Bir canavar gibi hissediyorum ve bana dişlerimde zehir varmış gibi davranman yardımcı olmuyor”

“Çünkü ben banyodaki örümceğim fayansın üzerindeki gölgeyim küçük ve zayıfım beni görünce zıplıyorsun en beklemediğim anda beni öldüreceksin”

“Bu günlerde bir deri bir kemikten başka bir şey değilim.”

“Kendi işime bakıyorum ama varlığım seni lanetliyor.”

“Beni görmekten nefret ediyorsun biliyorum.”

“Ağlarken beni sevmiyorsun deneseydin canımı acıtırdın ve acıtacaksın da çünkü hayatta kalmaya cüret ettim”