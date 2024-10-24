Tatil Dönüşü Varını Yoğunu Kubilay Aka'ya Taşıtan Hafsanur Sancaktutan Cümle Aleme "Kraliçelik" Dersi Verdi!
Tatil Dönüşü Varını Yoğunu Kubilay Aka'ya Taşıtan Hafsanur Sancaktutan Cümle Aleme "Kraliçelik" Dersi Verdi!
Tatil dönüşü havaalanında görüntülenen taze aşıklar Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın görüntüsü sosyal medyada olay oldu! Varını yoğunu sevgilisi Kubilay'a taşıtan Hafsanur büyük takdir topladı 😂
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Şimdilerde Siyah Kalp dizisinin Melek'i olarak izlediğimiz Hafsanur Sancaktutan yaz başında yaptığı "Ortalıkta adam kalmadı" açıklamasıyla gündemde bomba gibi oturmuştu hatırlarsanız 😂
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Fakat hep öyle olur ya, açıklamasıyla sektördeki tüm adamları yerden yere vuran Hafsanur Sancaktutan lafını fazla hızlı yutmak zorunda kaldı!
Çünkü aranan "adam" artık nasıl olduysa hemen akabinde bulundu... 🙈 Hafsanur Sancaktutan, aşk geçmişi oldukça kabarık, toksik ilişki uzmanı Kubilay Aka'yla aşk yaşamaya başladı.
Taze çiftimizden ilk kare eylül sonunda gelmişti. Aşklarını resmi bir şekilde, kendi istekleriyle duyuran Kubilay ve Hafsanur geçtiğimiz dakikalarda tatil dönüşü havaalanında görüntülendi!
Elinde sadece telefonuyla, kraliçe edalarında salınan Hafsanur Sancaktutan'ın varını yoğunu sevgilisi Kubilay Aka'ya taşıtması ise gözlerden kaçmadı. Hatta gözden kaçmak ne kelime, bu kraliçe hareketiyle büyük övgü topladı kendisi 💅
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Buyurun kimler ne demiş beraber bakalım 🙈
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