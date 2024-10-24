Ünlü Erkekler Arasında "O mu Bu mu?" Seçimi Yapan Şevval Şahin'in Attığı Taşlar Can Acıtacak!
Ünlü Erkekler Arasında "O mu Bu mu?" Seçimi Yapan Şevval Şahin'in Attığı Taşlar Can Acıtacak!
Berfu Yenenler'in 'First Date' isimli yeni YouTube programına konuk olan Şevval Şahin, ünlü erkek oyuncuları karşılaştırdığı bölümde zorlu seçimler yaptı! 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkçe-İngilizce karışık konuşması, kusursuz fiziği ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan 2018 Miss Turkey Şevval Şahin'i mutlaka tanıyorsunuzdur!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YouTube programlarında görmeye pek de alışık olmadığımız Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in yeni YouTube programı "First Date"e konuk oldu ve elbette, yine tüm gözleri üzerine toplamayı başardı!
Hazırsanız başlıyoruz! Seçimlerin hem tipe hem de sorulan isimlerin öne çıkan 1 adet karakteristik özelliğine göre yapıldığını söylemekte fayda var...
Kaba Can Yaman ve çok konuşan Kadir Doğulu arasında seçim yapması istenen Şevval Şahin, "Çok konuşanı tercih ederim, kaba olanı kim tolere eder ki? Çok konuşuyor da yani I'll just say STOP!" diyerek Kadir Doğulu'yu seçti.
Oyuncu ve dizilerde öpüşen Kerem Bürsin ile hep turnede olan Ata Demirer sorusunda ise bir durakladı. Ata Demirer'in fotoğrafını görmek isteyen Şevval Şahin, Demirer'i görür görmez Kerem Bürsin'in seçti ve işi bulduğu için kendisini kıskanmayacağını belirtti 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hep eski sevgililerine şarkı yazmış Kenan Doğulu ile hep toksik ayrılıklar yaşamış Kubilay Aka arasında da kolay karar veremedi. Önce Kenan Doğulu diyen Şevval Şahin, Berfu Yenenler'in o şarkıların her konserde söyleneceğini hatırlatınca "benimle toksik olacağı anlamına gelmez" diyerek oyunu Kubilay Aka'dan yana kullanmaya karar verdi.
Asıl kahkaha, güven sorunları olan Murat Boz mu yoksa senden kısa olacak Murat Dalkılıç mı sorusunda koptu. "Tipe mi bakıyoruz?" diyerek bir aydınlanma yaşayan Şevval Şahin, Murat Dalkılıç'ı bir kalemde sildi ve net bir şekilde Murat Boz dedi. "Güvenini sağlayabilirim, gereken yapılır" cevabını verdi.
Son karşılaştırma ise çapkın Teoman ve her sene Survivor'a katılan Hilmi Cem arasındaydı. Şahin, bu soruyu ise "ikisi de olmaz" diyerek kestirip atmaya karar verdi! 😂
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın