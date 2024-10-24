Murat Boz'dan Vefa Örneği: Müzik Dünyasının Duayen İsmi, Birçok Ünlünün Hocası Faris Akarsu Vefat Etti
Murat Boz'dan Vefa Örneği: Müzik Dünyasının Duayen İsmi, Birçok Ünlünün Hocası Faris Akarsu Vefat Etti
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Birçok ünlü sanatçının yetişmesinde koca bir emeği olan, müzik dünyasının duayen ismi Faris Akarsu, geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti.
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Vefat haberini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı duyurdu.
Birçok üniversitenin müzik bölümünün kurucusu, Aşkın Nur Yengi, Ufuk Yıldırım, İzel Çeliköz, Çelik Erişçi, Ercan Saatçi, Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Asyalı ve Murat Boz gibi birçok isme öğretmenlik yapmış Faris Akarsu'nun ölümü müzik dünyasını yasa boğdu.
Kıymetli öğretmenini unutmayan Murat Boz, Faris Akarsu'yla karesini paylaşıp;
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