Murat Boz'dan Vefa Örneği: Müzik Dünyasının Duayen İsmi, Birçok Ünlünün Hocası Faris Akarsu Vefat Etti

'Ülkemizin yetiştirdiği en önemli müzik insanlarından bir tanesiydi sevgili hocam Faris Akarsu. Vefat haberini almaktan dolayı çok büyük bir üzüntü içerisindeyim. Ben dahil benim gibi yüzlerce öğrenciye çok emeğiniz geçti. Hakkınız ödenmez. Nurlar içinde uyuyun. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum' açıklamasında bulundu.