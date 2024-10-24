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Murat Boz'dan Vefa Örneği: Müzik Dünyasının Duayen İsmi, Birçok Ünlünün Hocası Faris Akarsu Vefat Etti

Murat Boz'dan Vefa Örneği: Müzik Dünyasının Duayen İsmi, Birçok Ünlünün Hocası Faris Akarsu Vefat Etti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 18:02

Müzik dünyasının duayen ismi, birçok ünlü ismin öğretmeni Faris Akarsu hayatını kaybetti. Öğrencilerinden biri olan Murat Boz, kıymetli hocasını unutmadı.

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Birçok ünlü sanatçının yetişmesinde koca bir emeği olan, müzik dünyasının duayen ismi Faris Akarsu, geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti.

Birçok ünlü sanatçının yetişmesinde koca bir emeği olan, müzik dünyasının duayen ismi Faris Akarsu, geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti.

Vefat haberini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı duyurdu.

Vefat haberini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı duyurdu.

Birçok üniversitenin müzik bölümünün kurucusu, Aşkın Nur Yengi, Ufuk Yıldırım, İzel Çeliköz, Çelik Erişçi, Ercan Saatçi, Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Asyalı ve Murat Boz gibi birçok isme öğretmenlik yapmış Faris Akarsu'nun ölümü müzik dünyasını yasa boğdu.

Birçok üniversitenin müzik bölümünün kurucusu, Aşkın Nur Yengi, Ufuk Yıldırım, İzel Çeliköz, Çelik Erişçi, Ercan Saatçi, Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Asyalı ve Murat Boz gibi birçok isme öğretmenlik yapmış Faris Akarsu'nun ölümü müzik dünyasını yasa boğdu.

Kıymetli öğretmenini unutmayan Murat Boz, Faris Akarsu'yla karesini paylaşıp;

Kıymetli öğretmenini unutmayan Murat Boz, Faris Akarsu'yla karesini paylaşıp;

'Ülkemizin yetiştirdiği en önemli müzik insanlarından bir tanesiydi sevgili hocam Faris Akarsu. Vefat haberini almaktan dolayı çok büyük bir üzüntü içerisindeyim.   Ben dahil benim gibi yüzlerce öğrenciye çok emeğiniz geçti. Hakkınız ödenmez. Nurlar içinde uyuyun. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum' açıklamasında bulundu.

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