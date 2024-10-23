Instagram ve X'in Erişim Engeline Takılmadan TUSAŞ Terör Saldırısına Tepki Gösteren Ünlü İsimler
Instagram ve X'in Erişim Engeline Takılmadan TUSAŞ Terör Saldırısına Tepki Gösteren Ünlü İsimler
Geçtiğimiz saatlerde TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısı ülkemin gündemini derinden sarstı. Birçok ünlü isim, 5 şehidimiz 22 de yaralımızın olduğu saldırıya erişim engelini aşarak tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda bir güzel haber duyamadığımız ülkemizde bugün de bir terör saldırısı yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Savunma sanayisinin kalbi, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a düzenlenen saldırıda 5 şehidimiz, 22 de yaralımızın olduğu açıklandı.
Ülkeyi tedirgin eden korkunç olaya sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, erişim engelinin getirilmesi sebebiyle yeniden VPN'ler devreye girdi. Erişim engelini aşıp, Instagram ve X hesaplarında tepki gösterip lafını esirgemeyen birçok ünlü isim oldu.
Danla Bilic
Demet Akalın
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şahan Gökbakar
Hadise
Tarkan
Zeynep Bastık
Alişan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazal Kaya
Bergüzar Korel
Berfu Yenenler
Eser Yenenler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Melis İşiten
Kalben
Ajda Pekkan
Bengü
Burcu Güneş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Yener
Defne Samyeli
Derya Uluğ
Müjde Uzman
Tuba Büyüküstün
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çakal
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın