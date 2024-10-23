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Instagram ve X'in Erişim Engeline Takılmadan TUSAŞ Terör Saldırısına Tepki Gösteren Ünlü İsimler

Instagram ve X'in Erişim Engeline Takılmadan TUSAŞ Terör Saldırısına Tepki Gösteren Ünlü İsimler

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 22:07

Geçtiğimiz saatlerde TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısı ülkemin gündemini derinden sarstı. Birçok ünlü isim, 5 şehidimiz 22 de yaralımızın olduğu saldırıya erişim engelini aşarak tepki gösterdi.

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Son zamanlarda bir güzel haber duyamadığımız ülkemizde bugün de bir terör saldırısı yaşandı.

Son zamanlarda bir güzel haber duyamadığımız ülkemizde bugün de bir terör saldırısı yaşandı.

Savunma sanayisinin kalbi, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a düzenlenen saldırıda 5 şehidimiz, 22 de yaralımızın olduğu açıklandı.

Savunma sanayisinin kalbi, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a düzenlenen saldırıda 5 şehidimiz, 22 de yaralımızın olduğu açıklandı.

Ülkeyi tedirgin eden korkunç olaya sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, erişim engelinin getirilmesi sebebiyle yeniden VPN'ler devreye girdi. Erişim engelini aşıp, Instagram ve X hesaplarında tepki gösterip lafını esirgemeyen birçok ünlü isim oldu.

Ülkeyi tedirgin eden korkunç olaya sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, erişim engelinin getirilmesi sebebiyle yeniden VPN'ler devreye girdi. Erişim engelini aşıp, Instagram ve X hesaplarında tepki gösterip lafını esirgemeyen birçok ünlü isim oldu.

Danla Bilic

Danla Bilic

Demet Akalın

Demet Akalın
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Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar
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Alişan
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Bergüzar Korel

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Derya Uluğ

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Çakal

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