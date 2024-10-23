Oğuzhan Uğur TUSAŞ'a Düzenlenen Terör Saldırısına Bahçeli'nin Öcalan Açıklamasını Hatırlatarak Tepki Gösterdi
Oğuzhan Uğur TUSAŞ'a Düzenlenen Terör Saldırısına Bahçeli'nin Öcalan Açıklamasını Hatırlatarak Tepki Gösterdi
TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından sosyal medyada tüm kesintilere rağmen tepkiler büyümeye devam ederken, Oğuzhan Uğur'dan Devlet Bahçeli'nin Öcalan açıklamasını hatırlattığı bir paylaşım geldi.
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Geçtiğimiz saatlerde ülkenin gündemi yine ve yeniden korkunç bir olayla sarsıldı. Savunma sanayisinin kalbi, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendi.
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Saldırıda 4 şehidimiz, 3'ünün durumu ağır olmak üzere 14 yaralımızın olduğu öğrenildi.
Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken konuya dair bir açıklama da Oğuzhan Uğur'dan geldi.
Devlet Bahçeli'nin Öcalan açıklamasını hatırlatan Oğuzhan Uğur,
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