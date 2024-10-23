Oğuzhan Uğur TUSAŞ'a Düzenlenen Terör Saldırısına Bahçeli'nin Öcalan Açıklamasını Hatırlatarak Tepki Gösterdi

'Şehitlerimize rahmet, yararılarımıza acil şifalar dilerim.

Devletimizin en hassas tesislerinden birine yapıldı bu saldırı. Pkk’nın yaptığı da kesinleşti. Öyle pata küte yapılacak bir saldırı da değildi. Planlı olduğu belli. Çok önceden de planlanmış olsa, bu hain saldırının dün Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamadan hemen sonra gerçekleşmiş olması ne demek? Bu saldırı pkk’nın aslen Apo’nun değil, kendilerini besleyen yabancı güçlerin güdümünde olduğunu mu gösteriyor? Bilemem. Her şey birbirine girdi. Öyle bir dönemde geldi ki… En abartılı acabalar bile mantıklı geliyor artık. Kahrolarak ve merakla izliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun' ifadelerini kullandı.