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Oğuzhan Uğur TUSAŞ'a Düzenlenen Terör Saldırısına Bahçeli'nin Öcalan Açıklamasını Hatırlatarak Tepki Gösterdi

Oğuzhan Uğur TUSAŞ'a Düzenlenen Terör Saldırısına Bahçeli'nin Öcalan Açıklamasını Hatırlatarak Tepki Gösterdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 20:28

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından sosyal medyada tüm kesintilere rağmen tepkiler büyümeye devam ederken, Oğuzhan Uğur'dan Devlet Bahçeli'nin Öcalan açıklamasını hatırlattığı bir paylaşım geldi.

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Geçtiğimiz saatlerde ülkenin gündemi yine ve yeniden korkunç bir olayla sarsıldı. Savunma sanayisinin kalbi, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendi.

Geçtiğimiz saatlerde ülkenin gündemi yine ve yeniden korkunç bir olayla sarsıldı. Savunma sanayisinin kalbi, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 4 şehidimiz, 3'ünün durumu ağır olmak üzere 14 yaralımızın olduğu öğrenildi.

Saldırıda 4 şehidimiz, 3'ünün durumu ağır olmak üzere 14 yaralımızın olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken konuya dair bir açıklama da Oğuzhan Uğur'dan geldi.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken konuya dair bir açıklama da Oğuzhan Uğur'dan geldi.

Devlet Bahçeli'nin Öcalan açıklamasını hatırlatan Oğuzhan Uğur,

Devlet Bahçeli'nin Öcalan açıklamasını hatırlatan Oğuzhan Uğur,

'Şehitlerimize rahmet, yararılarımıza acil şifalar dilerim.  

Devletimizin en hassas tesislerinden birine yapıldı bu saldırı. Pkk’nın yaptığı da kesinleşti. Öyle pata küte yapılacak bir saldırı da değildi. Planlı olduğu belli. Çok önceden de planlanmış olsa, bu hain saldırının dün Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamadan hemen sonra gerçekleşmiş olması ne demek? Bu saldırı pkk’nın aslen Apo’nun değil, kendilerini besleyen yabancı güçlerin güdümünde olduğunu mu gösteriyor? Bilemem. Her şey birbirine girdi. Öyle bir dönemde geldi ki… En abartılı acabalar bile mantıklı geliyor artık. Kahrolarak ve merakla izliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun' ifadelerini kullandı.

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