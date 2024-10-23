Bir Araya Gelinmiş, Bize oylamak Düşer: Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç mi? Hakan Sabancı ve Hande Erçel mi?
Bir Araya Gelinmiş, Bize oylamak Düşer: Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç mi? Hakan Sabancı ve Hande Erçel mi?
Hem Hande Erçel ve Hakan Sabancı hem de Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç, aynı sergide görüntülendi! Birbirinden çok farklı tarzlarda sergide boy gösteren Sabancı çiftlerini oylamaya sunalım dedi!
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'yı artık senelerdir konuşuyoruz biliyorsunuz, "iki ay sürmez" diyen herkese inat neredeyse 3 yıldır aşk yaşıyor çiftimiz.
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Faruk Sabancı ve güzel oyuncu Esra Bilgiç de "Sabancılar" kervanına yeni katılmış durumda.
Birde Melisa Tapan Sabancı ve Kerem Bürsin meselemiz var. Bu da yeni patlak vermiş bir aşk fakat ortak kümede net bir şey var ki Sabancılar oyunculuk sektörüyle yakından ilgileniyor orası kesin!
Hem Hakan elit çiftimiz Sabancı ve Hande Erçel 👇
Hem de taze elit çiftimiz Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç, geçtiğimiz günlerde Çağatay Odabaş'ın "Işık. Gölge. Sahneler." sergisinde boy gösterdi.
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Biz de Sabancı torunları ve müstakbel Sabancı gelinleri bir arada bulmuşken size soralım dedik! Sizce hangi çiftimiz daha şık ve alımlı duruyor? seçim sizin!
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