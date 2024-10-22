Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bir Estetik Kurbanı Daha: Beren Saat'in Yüzündeki Büyük Değişim Görenlere Küçük Çaplı Bir Kalp Krizi Geçirtti

Bir Estetik Kurbanı Daha: Beren Saat'in Yüzündeki Büyük Değişim Görenlere Küçük Çaplı Bir Kalp Krizi Geçirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 23:42

Yüzü olduğu marka için poz veren Beren Saat'in yüzündeki büyük değişim sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Kendinden başka herkese benzeyen güzel oyuncu dillere düşmekten kurtulamadı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gönlümüzün sultanı, kalbi kırık, yaralı kuşumuz Bihter'le hafızalarımıza kazınan...

Duru güzelliği ve zarafetiyle her zaman övgü toplayan güzel oyuncu Beren Saat'i anlatmaya gerek yok herhalde!

Duru güzelliği ve zarafetiyle her zaman övgü toplayan güzel oyuncu Beren Saat'i anlatmaya gerek yok herhalde!

Gerek yer aldığı yapımlarda gösterdiği başarılı oyunculuk performansı, gerek Kenan Doğulu'yla yıllardır yaşadığı tutkulu aşk hikayesiyle hayatının her detayıyla kendine hayran bırakmayı başarıyor kendisi.

Gerek yer aldığı yapımlarda gösterdiği başarılı oyunculuk performansı, gerek Kenan Doğulu'yla yıllardır yaşadığı tutkulu aşk hikayesiyle hayatının her detayıyla kendine hayran bırakmayı başarıyor kendisi.

Fakat geçtiğimiz saatlerde ilginç ve biraz da hayal kırıklığına uğratan bir olay gelişti... Beren Saat yüzü olduğu marka için verdiği pozu Instagram hesabında paylaşınca yer yerinden oynadı!

Fakat geçtiğimiz saatlerde ilginç ve biraz da hayal kırıklığına uğratan bir olay gelişti... Beren Saat yüzü olduğu marka için verdiği pozu Instagram hesabında paylaşınca yer yerinden oynadı!

Beren Saat'in estetik müdahaleler ve botoksla bezenmiş gibi duran yüzü, bir de üstüne eklenen efekt ve photoshop sosyal medya kullanıcılarının gözüne fena battı. Gören tanıyamadı, epey de üzüldü.

Beren Saat'in estetik müdahaleler ve botoksla bezenmiş gibi duran yüzü, bir de üstüne eklenen efekt ve photoshop sosyal medya kullanıcılarının gözüne fena battı. Gören tanıyamadı, epey de üzüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın