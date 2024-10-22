Bir Estetik Kurbanı Daha: Beren Saat'in Yüzündeki Büyük Değişim Görenlere Küçük Çaplı Bir Kalp Krizi Geçirtti
Bir Estetik Kurbanı Daha: Beren Saat'in Yüzündeki Büyük Değişim Görenlere Küçük Çaplı Bir Kalp Krizi Geçirtti
Yüzü olduğu marka için poz veren Beren Saat'in yüzündeki büyük değişim sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Kendinden başka herkese benzeyen güzel oyuncu dillere düşmekten kurtulamadı!
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Duru güzelliği ve zarafetiyle her zaman övgü toplayan güzel oyuncu Beren Saat'i anlatmaya gerek yok herhalde!
Gerek yer aldığı yapımlarda gösterdiği başarılı oyunculuk performansı, gerek Kenan Doğulu'yla yıllardır yaşadığı tutkulu aşk hikayesiyle hayatının her detayıyla kendine hayran bırakmayı başarıyor kendisi.
Fakat geçtiğimiz saatlerde ilginç ve biraz da hayal kırıklığına uğratan bir olay gelişti... Beren Saat yüzü olduğu marka için verdiği pozu Instagram hesabında paylaşınca yer yerinden oynadı!
Beren Saat'in estetik müdahaleler ve botoksla bezenmiş gibi duran yüzü, bir de üstüne eklenen efekt ve photoshop sosyal medya kullanıcılarının gözüne fena battı. Gören tanıyamadı, epey de üzüldü.
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