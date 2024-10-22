5 Milyon TL Alacak mı? İzmir Belediyesi'nden Alacağı Konser Fiyatıyla Tepki Çeken Şevval Sam'dan Açıklama!
5 Milyon TL Alacak mı? İzmir Belediyesi'nden Alacağı Konser Fiyatıyla Tepki Çeken Şevval Sam'dan Açıklama!
İzmir Konak Belediyesi'nden 20 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 5 milyon TL ödeme alacağı iddia edilen ve epey de tepki çeken Şevval Sam'dan açıklama geldi.
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Geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenip kadın cinayetleri sorusuna cevap vermeyi reddeden Şevval Sam tepki çekmişti hatırlarsanız.
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Bunun üzerine bir video çekerek açıklamada bulunmuş, “Eğer benden süslü cümleler bekleniyorsa hiçbir zaman yapmayacağım" demişti.
Konu kapanmıştı ki Şevval Sam, bu sefer de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vereceği konser için 5 milyon 300 bin TL'lik bir anlaşma yaptığı iddiasıyla gündeme geldi.
İzmir Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında planladığı Şevval Sam konserine 5 milyon 300 bin TL'lik bütçe ayırması gündeme bomba gibi düşmüş, epey de tepki çekmişti.
Etrafta dolanan ve 5 milyon 300 bin TL'lik bütçeyi doğruladığı iddia edilen belge de buydu 👇
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Geçtiğimiz saatlerde Şevval Sam ve çalıştığı ajanstan konuya dair ortak bir açıklama geldi. Sosyal medyada dolaşan belgenin standart teklif belgesi olduğu ve söz konusu rakamın da total organizasyon bütçesini içerdiği vurgulandı.
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