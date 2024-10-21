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Vural Çelik'e Veda Yazısıyla Tepkileri Üzerine Çeken Gülse Birsel'den İkinci Açıklama!

Vural Çelik'e Veda Yazısıyla Tepkileri Üzerine Çeken Gülse Birsel'den İkinci Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 12:36

Vural Çelik'e veda yazısıyla tüm sosyal medyanın tepkisini çeken ve linçlenen Gülse Birsel, paylaşımını sildikten sonra açıklamasını Birsen Altuntaş'a yaptı.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
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17 Ekim'de kıymetli sanatçı Vural Çelik'i kaybettik. Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, Seksenler'in Niyazi'si Vural Çelik'in ölümü hem şok etkisi yarattı hem de sanat camiasını yasa boğdu.

17 Ekim'de kıymetli sanatçı Vural Çelik'i kaybettik. Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, Seksenler'in Niyazi'si Vural Çelik'in ölümü hem şok etkisi yarattı hem de sanat camiasını yasa boğdu.

Tüm gözler de Avrupa Yakası kadrosuna ve onlardan gelecek veda mesajlarına çevrilmişti. Cenazeye katılmayıp çelenk gönderen ve bu yüzden de tepki çeken Gülse Birsel, senelerdir küs olduğu Vural Çelik'e yazdığı veda mesajıyla gündemin tam göbeğine oturdu.

Tüm gözler de Avrupa Yakası kadrosuna ve onlardan gelecek veda mesajlarına çevrilmişti. Cenazeye katılmayıp çelenk gönderen ve bu yüzden de tepki çeken Gülse Birsel, senelerdir küs olduğu Vural Çelik'e yazdığı veda mesajıyla gündemin tam göbeğine oturdu.

Hem cenazeye katılmama sebebini hem de Vural Çelik'le arasındaki ilişkiyi ve küslüğe giden süreci anlatan Gülse Birsel, "ölünün arkasından bu mesaja gerek var mıydı?" odaklı tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Hem cenazeye katılmama sebebini hem de Vural Çelik'le arasındaki ilişkiyi ve küslüğe giden süreci anlatan Gülse Birsel, "ölünün arkasından bu mesaja gerek var mıydı?" odaklı tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Kaçıranlar için kendisinin açıklamasının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde ise Şenay Gürler, arkadaşı Gülse Birsel'in yediği linci görüp destek çıkmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise Şenay Gürler, arkadaşı Gülse Birsel'in yediği linci görüp destek çıkmıştı.

"Neredeyse ölümünden sorumlu tutulacak. Ayıp be" yazan Avrupa Yakası'nın Fatoş'unun paylaşımının detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Veda mesajıyla ortalığı ayağa kaldıran Gülse Birsel'den geçtiğimiz saatlerde konuya dair bir açıklama daha geldi.

Veda mesajıyla ortalığı ayağa kaldıran Gülse Birsel'den geçtiğimiz saatlerde konuya dair bir açıklama daha geldi.
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Birsen Altuntaş'a konuşan Gülse Birsel, "Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor" dedi ve ekledi:

Birsen Altuntaş'a konuşan Gülse Birsel, "Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor" dedi ve ekledi:

'İşlerini engelledi, yok sahip çıkmadı şu bu… 16 yıldır neden küs olduğumun sebeplerini açıklamak durumunda hissettim. Ben mümkün olduğu kadar eğlendiğimiz zamanları anlatıp keşke karşılaşacak vakit olsaydı dedim ama onun da sadece ilk kısmı koyulmuş. Veya parça parça alınmış. Sosyal medya inanılmaz bir yer!'

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