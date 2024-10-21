Vural Çelik'e Veda Yazısıyla Tepkileri Üzerine Çeken Gülse Birsel'den İkinci Açıklama!
Vural Çelik'e Veda Yazısıyla Tepkileri Üzerine Çeken Gülse Birsel'den İkinci Açıklama!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
Vural Çelik'e veda yazısıyla tüm sosyal medyanın tepkisini çeken ve linçlenen Gülse Birsel, paylaşımını sildikten sonra açıklamasını Birsen Altuntaş'a yaptı.
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17 Ekim'de kıymetli sanatçı Vural Çelik'i kaybettik. Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, Seksenler'in Niyazi'si Vural Çelik'in ölümü hem şok etkisi yarattı hem de sanat camiasını yasa boğdu.
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Tüm gözler de Avrupa Yakası kadrosuna ve onlardan gelecek veda mesajlarına çevrilmişti. Cenazeye katılmayıp çelenk gönderen ve bu yüzden de tepki çeken Gülse Birsel, senelerdir küs olduğu Vural Çelik'e yazdığı veda mesajıyla gündemin tam göbeğine oturdu.
Hem cenazeye katılmama sebebini hem de Vural Çelik'le arasındaki ilişkiyi ve küslüğe giden süreci anlatan Gülse Birsel, "ölünün arkasından bu mesaja gerek var mıydı?" odaklı tepkilerin ardından paylaşımını sildi.
Geçtiğimiz saatlerde ise Şenay Gürler, arkadaşı Gülse Birsel'in yediği linci görüp destek çıkmıştı.
Veda mesajıyla ortalığı ayağa kaldıran Gülse Birsel'den geçtiğimiz saatlerde konuya dair bir açıklama daha geldi.
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Birsen Altuntaş'a konuşan Gülse Birsel, "Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor" dedi ve ekledi:
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