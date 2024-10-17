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Neden Öldü? Hayatını Kaybeden Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in Menajerinden İlk Açıklama

Neden Öldü? Hayatını Kaybeden Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in Menajerinden İlk Açıklama

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 22:18

Geçtiğimiz dakikalarda efsane karakterlerle hafızamıza kazınan oyuncu Vural Çelik'ten acı haber geldi. Vefat sebebine dair ilk açıklamayı menajeri yaptı.

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Avrupa Yakası'ndaki Kubilay rolüyle gönlümüzü fetheden, Bir Demet Tiyatro'yla başlayan kariyerinde kült projelerde efsane karakterlere hayat veren Vural Çelik'ten acı haber geldi.

Avrupa Yakası'ndaki Kubilay rolüyle gönlümüzü fetheden, Bir Demet Tiyatro'yla başlayan kariyerinde kült projelerde efsane karakterlere hayat veren Vural Çelik'ten acı haber geldi.

Vural Çelik, birkaç saat önce evinde ölü bulundu ve 51 yaşında hayata veda etti.

Vural Çelik, birkaç saat önce evinde ölü bulundu ve 51 yaşında hayata veda etti.

Ölüm sebebine dair henüz net bir sebep belirtilemeyen oyuncunun menajerinden ilk açıklama ise az önce geldi.

Ölüm sebebine dair henüz net bir sebep belirtilemeyen oyuncunun menajerinden ilk açıklama ise az önce geldi.

Rasim Özcan, 'Henüz yeni öldü, ölüm haberi doğru fakat neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Hastanedeydi. Şeker, kalp, tansiyon hepsi var' ifadelerini kullandı.

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