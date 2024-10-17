İki Gün Önce Hastanedeymiş: Hayatını Kaybeden Vural Çelik'in Son Paylaşımı Ortaya Çıktı!
İki Gün Önce Hastanedeymiş: Hayatını Kaybeden Vural Çelik'in Son Paylaşımı Ortaya Çıktı!
Geçtiğimiz dakikalarda Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, Seksenler'in Niyazi'si Vural Çelik'in vefat ettiği öğrenildi. Efsane oyuncunun iki gün önce hastanede olduğu son paylaşımıyla ortaya çıktı.
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Kariyerine Bir Demet Tiyatro ile başlayan, yıllar içerisinde G.O.R.A, Seksenler, Organize İşler gibi birçok kült projede yer alan, en çok da Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı rolüyle hafızalarımızda yer edinen Vural Çelik'ten acı haber geldi.
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Geçtiğimiz dakikalarda vefat ettiği duyurulan Vural Çelik, evinde ölü bulundu.
2014 yılında kalp krizi geçirip bir süre yoğun bakımda kalan usta oyuncunun, iki gün önce de hastanede olduğu ve bu durumdan yine esprili bir dille dert yandığı son paylaşımıyla ortaya çıktı.
Hastane yatağındaki Vural Çelik'in bizlere bıraktığı son cümle, "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım, katım, villam olmuştu. Bu arada sordular, dediler ki 'Serumu ayakta mı alacaksınız? Yatarak mı?' Dedim, sedyede olmuyor mu? Soruyoruz artık çünkü sedyeye ek vergi geldi dediler. Bu halde bile espri yapmaya çalışıyorum" oldu.
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