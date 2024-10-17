Kaybettik: Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik Evinde Ölü Bulundu
Kaybettik: Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik Evinde Ölü Bulundu
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik, evinde ölü bulundu. Detaylar geliyor...
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Bir Demet Tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerinde Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi pek çok yapımda rol alan, en çok da Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı rolüyle hafızalarımıza kazınan Vural Çelik'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Evinde ölü bulunan Vural Çelik'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu.
Acı haberi Birol Güven duyurdu.
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