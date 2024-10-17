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Kaybettik: Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik Evinde Ölü Bulundu

Kaybettik: Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik Evinde Ölü Bulundu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 20:19

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik, evinde ölü bulundu. Detaylar geliyor...

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Bir Demet Tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerinde Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi pek çok yapımda rol alan, en çok da Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı rolüyle hafızalarımıza kazınan Vural Çelik'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bir Demet Tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerinde Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi pek çok yapımda rol alan, en çok da Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı rolüyle hafızalarımıza kazınan Vural Çelik'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Evinde ölü bulunan Vural Çelik'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

Evinde ölü bulunan Vural Çelik'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

Acı haberi Birol Güven duyurdu.

Acı haberi Birol Güven duyurdu.
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