Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik Kimdir? Vural Çelik Neden Hayatını Kaybetti?

1989 yılında bir arkadaşının önerisiyle Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanı üzerinden başvuru yaptı ve kabul edildi. Bu tiyatro deneyiminin ardından Yasemin Yalçın Tiyatrosu'na geçti ve burada sanat yönetmeni Selahattin Taşdöğen’e asistanlık yaptı. Selahattin Taşdöğen sayesinde organizatör Necati Akpınar ile tanıştı ve onun yanında organizasyon işini öğrenmeye başladı. Kısa bir süre sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Daha sonra, Ata Demirer'in önerisiyle Avrupa Yakası dizisine katıldı ve burada Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. Son olarak ise Seksenler dizisinde Niyazi karakteriyle izleyici karşısına çıktı.