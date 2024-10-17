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Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik Kimdir? Vural Çelik Neden Hayatını Kaybetti?

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik Kimdir? Vural Çelik Neden Hayatını Kaybetti?

Kimdir Avrupa Yakası
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 20:43

Sempatik tavırlarıyla ve başarılı oyunculuğuyla bilinen Avrupa Yakası dizisinde Kubilay karakterine hayat veren Vural Çelik, Türkiye'nin en çok sevdiği isimlerdendi. Geçtiğimiz dakikalarda evinde ölü bulunan Vural Çelik hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki Vural Çelik kimdir? Oyuncu Vural Çelik neden hayatını kaybetti, hayatını kaybettiğinde kaç yaşındaydı?

İşte tüm detaylar...

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Avrupa Yakası dizisinde Kubilay karakterini canlandıran Vural Çelik, evinde ölü bulundu.

Avrupa Yakası dizisinde Kubilay karakterini canlandıran Vural Çelik, evinde ölü bulundu.

Vural Çelik Kimdir?

Vural Çelik Kimdir?

Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay karakteriyle tanınan Vural Çelik, tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Vural Çelik Nereli? Ne Zaman Doğdu?

Vural Çelik Nereli? Ne Zaman Doğdu?

1973 yılında dünyaya gelen Vural Çelik, Ankara'da doğsa da aslen Ordulu.

Vural Çelik Kariyeri

Vural Çelik Kariyeri

1989 yılında bir arkadaşının önerisiyle Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanı üzerinden başvuru yaptı ve kabul edildi. Bu tiyatro deneyiminin ardından Yasemin Yalçın Tiyatrosu'na geçti ve burada sanat yönetmeni Selahattin Taşdöğen’e asistanlık yaptı. Selahattin Taşdöğen sayesinde organizatör Necati Akpınar ile tanıştı ve onun yanında organizasyon işini öğrenmeye başladı. Kısa bir süre sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Daha sonra, Ata Demirer'in önerisiyle Avrupa Yakası dizisine katıldı ve burada Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. Son olarak ise Seksenler dizisinde Niyazi karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Vural Çelik'in Yer Aldığı Yapımlar

Vural Çelik'in Yer Aldığı Yapımlar

Filmler

  • Her Şey Çok Güzel Olacak (1998) - Harun

  • G.O.R.A (2003) - Muhasebeci

  • Organize İşler (2005) - Kumarhane Müdürü

  • Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) - Erdem

  • Beni de Götür (2010) - Ahmet

Diziler

  • Bir Demet Tiyatro (1995) - Gazeteci Çocuk, Van Dam

  • Güneş Yanıkları (2000) - Ferhat

  • Avrupa Yakası (2004-2008) - Kubilay, Gülenay Peynircioğlu

  • Canını Sevdiğim İstanbul'u (2009) - Ziyan Zebiloğlu

  • Bana Bunlarla Gel (2010) - Vural

  • Nuri (2011) - Mesut

  • Yahşi Cazibe (2011) - Mıçı Ağa

  • Seksenler (2012-2014) - Niyazi

Tiyatro oyunları

  • Bana Bir Şeyhler Oluyor

  • Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?

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Vural Çelik Neden Hayatını Kaybetti?

Vural Çelik Neden Hayatını Kaybetti?

Başarılı oyuncu 2014 yılında da kalp krizi geçirmişti. Çelik'in henüz ölüm sebebi bilinmese de 2 gündür evinde ölü olduğu iddia ediliyor.

Vural Çelik Kaç Yaşında Hayatını Kaybetti?

Vural Çelik Kaç Yaşında Hayatını Kaybetti?

Evinde ölü bulunan oyuncu 51 yaşındaydı.

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