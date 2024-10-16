Kendini Odaya Kilitlemek Zorunda Kaldığını Söyleyen Umut Akyürek'ten Kızıyla İlgili Üzücü Açıklama
Kendini Odaya Kilitlemek Zorunda Kaldığını Söyleyen Umut Akyürek'ten Kızıyla İlgili Üzücü Açıklama
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul ile ilgili oldukça üzücü açıklamalarda bulundu. Yardım çağrısında bulunan annenin çaresizliği yürek burktu.
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Güzel ve güçlü sesiyle kulaklarımızın pasını silen Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek son yıllarda geçirdiği değişimle gündeme geliyor, dikkatleri üzerine çekiyordu.
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Fakat bu sefer, 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul ile ilgili yaptığı üzücü açıklamayla gündeme oturdu.
Bir video çekip paylaşan Umut Akyürek, sözlerine çaresizce "Madde kullanıyor hem de çok bilinçsizce. Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne. Kontrolsüzce, o da psikiyatrik rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu anda kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor" diyerek başladı.
"Bakın aileleri şikayet etmiş defalarca ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu insanlar adeta hani serseri mayın gibi artık kime denk gelirse ortalıkta özgürce geziyorlar. Benim çocuğum da bu durumda ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Reşit olduğu için kendi rızası olmadan hastaneye yatıramıyorum. Bir mahkeme sürecimiz var aylardır bekliyoruz babasıyla" dedi.
Korktuklarını dile getiren Akyürek'in yardım çağrısı ise yürek burktu. Akyürek, "Korkuyoruz çünkü başına bir şey gelecek. Ya ölecek ya öldürecek. Babasına iki kere bıçakla saldırıda bulundu, beni defalarca darp etti çünkü bilincini kaybediyor" ifadelerini kullandı.
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