Kendini Odaya Kilitlemek Zorunda Kaldığını Söyleyen Umut Akyürek'ten Kızıyla İlgili Üzücü Açıklama

Ardından polis çağırmak zorunda kaldıklarını ve daha önce de defalarca çağırdıklarını ama sonucunda hiçbir şey olmadığını dile getirdi. 'Polisler geliyorlar, dil döküyorlar. En fazla götürüp ifade alıyorlar. Bununla ilgili bir çözüm olmuyor. Biliyorsunuz, kamuoyunu günlerdir meşgul eden, üst üste yaşanan olaylar var. Madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu, iki genç kızımız katledildi ve hepsinin kökeninde de bu illet var' açıklamasında bulundu.