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Survivor Hasan Yalnızoğlu'nun 7 Yaşındaki Kızını Cenazede Gören Kenan İmirzalıoğlu Gözyaşlarını Tutamadı!

Survivor Hasan Yalnızoğlu'nun 7 Yaşındaki Kızını Cenazede Gören Kenan İmirzalıoğlu Gözyaşlarını Tutamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 19:29

Bir süredir kanser tedavisi gören, Survivor'dan tanıdığımız ünlü dansçı ve oyuncu Hasan Yalnızoğlu geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Hasan Yalnızoğlu'nun cenazesinde 7 yaşındaki minik kızını gören eski dostu Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı.

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Survivor'dan tanıdığımız ve koca da bir hayran kitlesine sahip olan ünlü dansçı ve oyuncu Hasan Yalnızoğlu, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Survivor'dan tanıdığımız ve koca da bir hayran kitlesine sahip olan ünlü dansçı ve oyuncu Hasan Yalnızoğlu, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Yalnızoğlu'nun Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadalesini kaybettiğinin haberini Birsen Altuntaş duyurmuştu.

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Yalnızoğlu'nun Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadalesini kaybettiğinin haberini Birsen Altuntaş duyurmuştu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şakirin Camii'inde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet mezarlığına defnedilen Yalnızoğlu'nun cenazesinde son görevini yapmak üzere birçok ünlü isim hazır bulundu.

Şakirin Camii'inde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet mezarlığına defnedilen Yalnızoğlu'nun cenazesinde son görevini yapmak üzere birçok ünlü isim hazır bulundu.

Bu isimlerden biri de Best Model döneminden arkadaşı olan Kenan İmirzalıoğlu'ydu.

Bu isimlerden biri de Best Model döneminden arkadaşı olan Kenan İmirzalıoğlu'ydu.

İmirzalıoğlu, Yalnızoğlu'na son vedasını "Nevi şahsına münhasır bir insandı, Yumuşacık bir kalbi vardı. Herkesten aynı şeyleri duyacaksınız. Best Model'de oda arkadaşımdı. O bana diyordu gönlümün birincisi sensin, ben de ona diyordum gönlümün birincisi sensin diye. Ben birinci olmuştum, o ikinci. Çok güzel hatıralar bıraktı" açıklamasıyla yaptı.

İmirzalıoğlu, Yalnızoğlu'na son vedasını "Nevi şahsına münhasır bir insandı, Yumuşacık bir kalbi vardı. Herkesten aynı şeyleri duyacaksınız. Best Model'de oda arkadaşımdı. O bana diyordu gönlümün birincisi sensin, ben de ona diyordum gönlümün birincisi sensin diye. Ben birinci olmuştum, o ikinci. Çok güzel hatıralar bıraktı" açıklamasıyla yaptı.
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Yalnızoğlu'nun 7 yaşındaki kızını gördüğünde ise gözyaşlarını tutamadı...

Yalnızoğlu'nun 7 yaşındaki kızını gördüğünde ise gözyaşlarını tutamadı...

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