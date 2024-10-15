Kanser Tedavisi Görüyordu: Survivor Hasan Yalnızoğlu Hayatını Kaybetti
Kanser Tedavisi Görüyordu: Survivor Hasan Yalnızoğlu Hayatını Kaybetti
Survivor hayranları ve sanatseverler için acı bir haber geldi. Birsen Altuntaş, ünlü dansçı ve oyuncu Hasan Yalnızoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber geldi.
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Gazeteci Birsen Altuntaş ünlü dansçı ve oyuncu, eski Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'nun 50 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
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