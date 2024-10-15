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Kanser Tedavisi Görüyordu: Survivor Hasan Yalnızoğlu Hayatını Kaybetti

etiket Kanser Tedavisi Görüyordu: Survivor Hasan Yalnızoğlu Hayatını Kaybetti

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 21:54

Survivor hayranları ve sanatseverler için acı bir haber geldi. Birsen Altuntaş, ünlü dansçı ve oyuncu Hasan Yalnızoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber geldi.

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş ünlü dansçı ve oyuncu, eski Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'nun 50 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş ünlü dansçı ve oyuncu, eski Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'nun 50 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

7 yaşında bir kızı bulunan Yalnızoğlu'nun, Bakırköy Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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