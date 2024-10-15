Didem Arslan, 18 Gündür Kayıp Olan Rojin'in Cansız Bedeninin Bulunduğu Yerin Görüntülerini Yayınladı!
Didem Arslan, 18 Gündür Kayıp Olan Rojin'in Cansız Bedeninin Bulunduğu Yerin Görüntülerini Yayınladı!
Van'da 18 gün önce kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Karaiş'ten acı haber gelmiş; cansız bedeni Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunmuştu. Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Vazgeçme programında Rojin'in bedeninin bulunduğu yerin görüntüsünü yayınladı.
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Van'da son olarak üniversitenin yurdundan çıkarken görüntülenen 21 yaşındaki Rojin Karaiş'ten acı haber geldi.
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18 gündür kayıp olan genç kadının cansız bedenine Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde ulaşıldığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamıştı.
Gazeteci Didem Arslan Yılmaz'ın Vazgeçme programında Rojin'in bulunduğu yerden görüntüleri yayınlandı.
Yayında Rojin'in üniversite kampüsüne 20 km mesafede bulunduğu belirtildi.
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