Görüş Bildir
Haberler
TV
Didem Arslan, 18 Gündür Kayıp Olan Rojin'in Cansız Bedeninin Bulunduğu Yerin Görüntülerini Yayınladı!

Didem Arslan, 18 Gündür Kayıp Olan Rojin'in Cansız Bedeninin Bulunduğu Yerin Görüntülerini Yayınladı!

Didem Arslan'la Vazgeçme
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 18:39

Van'da 18 gün önce kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Karaiş'ten acı haber gelmiş; cansız bedeni Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunmuştu. Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Vazgeçme programında Rojin'in bedeninin bulunduğu yerin görüntüsünü yayınladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Van'da son olarak üniversitenin yurdundan çıkarken görüntülenen 21 yaşındaki Rojin Karaiş'ten acı haber geldi.

Van'da son olarak üniversitenin yurdundan çıkarken görüntülenen 21 yaşındaki Rojin Karaiş'ten acı haber geldi.

18 gündür kayıp olan genç kadının cansız bedenine Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde ulaşıldığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamıştı.

18 gündür kayıp olan genç kadının cansız bedenine Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde ulaşıldığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamıştı.

Detaylar:

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz'ın Vazgeçme programında Rojin'in bulunduğu yerden görüntüleri yayınlandı.

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz'ın Vazgeçme programında Rojin'in bulunduğu yerden görüntüleri yayınlandı.

Yayında Rojin'in üniversite kampüsüne 20 km mesafede bulunduğu belirtildi.

Yayında Rojin'in üniversite kampüsüne 20 km mesafede bulunduğu belirtildi.

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın