Oktay Kaynarca Gerçeği İlk Kez Açıkladı: Kurtlar Vadisi Uyarlama Çıktı!
Oktay Kaynarca Gerçeği İlk Kez Açıkladı: Kurtlar Vadisi Uyarlama Çıktı!
Candaş Tolga Işık'ın Kafa TV'deki yeni programı Fenomen'e katılan Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi ile ilgili gerçeği ilk kez açıkladı. Kurtlar Vadisi'nin Amerikan dizisinden uyarlama olduğu ortaya çıktı.
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Oktay Kaynarca, Türk televizyon tarihinin en ikonik ve unutulmaz yapımlarından biri olan "Kurtlar Vadisi" dizisinin efsane karakteri Laz Ziya'nın damadı Süleyman Çakır'a hayat vermişti.
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Oktay Kaynarca, Candaş Tolga Işık'ın Kafa TV'deki yeni programı Fenomen'e konuk olduğunda, "Kurtlar Vadisi"nde canlandırdığı Çakır karakterinin ölüm sürecini anlattı.
Ünlü oyuncu, programda "Kurtlar Vadisi" ile ilgili birçok kişinin bilmediği bir bilgiyi de paylaştı.
Kaynarca, dizinin aslında bir Amerikan dizisinden uyarlandığını açıkladı. Büyük Tuzak isimli diziden uyarlama olan dizi ile ilgili bu gerçeği ilk kez öğrendik.
Kaynarca, "İşin orijinalini söyleyeyim ben size. O zamanlar TRT'de "Büyük Tuzak" diye bir dizi oynuyordu. Bu dizi Amerikan formatıydı. Biz bayıla bayıla seyrediyorduk. Sonra ben Osman'ın yanına gittim. 'Böyle bir dizi var, iyi formatlanırsa kıyamet koparır' dedim. Sonra bu iş soğudu. Bir süre sonra Osman beni çağırdı aynı projeden bahsetti ve 'Projeyi yapmaya karar verdik' dedi." diye konuştu.
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