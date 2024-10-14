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Ne Kızılcık Şerbeti, Ne Bahar! Tolga Sarıtaş’ın Dizisi Reytingleri Altüst Etti!

Ne Kızılcık Şerbeti, Ne Bahar! Tolga Sarıtaş’ın Dizisi Reytingleri Altüst Etti!

Teşkilat
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 16:07

Geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi ne Kızılcık Şerbeti ne de Bahar oldu. Anlaşılan Tolga Sarıtaş izlemeyi özlemişiz, TRT1'in dizisi Teşkilat tüm kulvarlarda birinciliği kaparak haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

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Geçtiğimiz sezon en çok Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını rekabetini konuştuk. Yeni sezonda diziler hepimizi şaşırttı.

Geçtiğimiz sezon en çok Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını rekabetini konuştuk. Yeni sezonda diziler hepimizi şaşırttı.

Bu kez listelerde Yalı Çapkını yok. Değişen hikayesi ile seyircisini büyük oranda kaybeden dizi sona yaklaşıyor gibi görünüyor.

Bu kez listelerde Yalı Çapkını yok. Değişen hikayesi ile seyircisini büyük oranda kaybeden dizi sona yaklaşıyor gibi görünüyor.

Diğer yandan geçtiğimiz hafta bir ilk yaşandı. Totalde ilk kez öngörülemez bir dizi Şerbo ve Bahar gibi dizileri solladı.

Diğer yandan geçtiğimiz hafta bir ilk yaşandı. Totalde ilk kez öngörülemez bir dizi Şerbo ve Bahar gibi dizileri solladı.

Anlaşılan Tolga Sarıtaş'ı izlemeyi özlemişiz çünkü haftanın en çok izlenen dizisi TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat oldu.

Anlaşılan Tolga Sarıtaş'ı izlemeyi özlemişiz çünkü haftanın en çok izlenen dizisi TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat oldu.

Sosyal medyada diziye övgüler yağdı.

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Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş hayranları tarafından çok yakıştırılıyor.

Tolga Sarıtaş'ın her sahnesi paylaşıldı.

Siz diziyi izliyor musunuz? Yorumlarda buluşalım...

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