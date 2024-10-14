Ne Kızılcık Şerbeti, Ne Bahar! Tolga Sarıtaş’ın Dizisi Reytingleri Altüst Etti!

Geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi ne Kızılcık Şerbeti ne de Bahar oldu. Anlaşılan Tolga Sarıtaş izlemeyi özlemişiz, TRT1'in dizisi Teşkilat tüm kulvarlarda birinciliği kaparak haftanın en çok izlenen dizisi oldu.