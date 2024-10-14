Çok Güzel Hareketler'in 3 Oyuncusunu Eser, Oğuzhan ve İbo'dan Daha Komik Bulan Kullanıcı
Çok Güzel Hareketler'in 3 Oyuncusunu Eser, Oğuzhan ve İbo'dan Daha Komik Bulan Kullanıcı
Bir dönemin efsanevi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ilgili bir kullancının yıllar sonra yaptığı paylaşım hepimizi uzaklara daldırdı. 'Bence Eser, Oğuzhan ve İbo'dan daha komiklerdi!' diyerek 3 erkek oyuncuyu paylaşan kullanıcı sizce haklı mı? Gelin bir bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D ekranlarında 28 Mayıs 2008 tarihinde ilk kez seyirci karşısına çıkan "Çok Güzel Hareketler Bunlar", Yılmaz Erdoğan'ın sunuculuğunda BKM Mutfak ekibinin yaratıcılığını ve yeteneklerini sergilediği bir eğlence programıydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekip, hem skeçlerin yazılmasında hem de performanslarında aktif rol alıyordu.
Hıyarlı Baba, Havuçlu Anne, Tabutçu Recep ve Boğaç gibi unutulmaz karakterlerle her bölümde izleyicileri ekran başına kilitleyen program, bugünün birçok başarılı oyuncusunun yeteneklerini ilk kez gösterdiği platform oldu.
Ancak o isimlerden bazıları unutulup giderken bazıları popülerlik kazandı.
Çok Güzel Hareketler'le ünlenen Oğuzhan, Eser ve İbrahim üçlüsü bir süre daha ekranlarda program yaptı. Hatta Oğuzhan Koç şarkıcılığa atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2011 yılında 89. bölümüyle final yapan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın üstünden tam 13 yıl geçti. Sevenleri hala unutamadı.
Bir kullanıcıdan yıllar sonra gelen paylaşım herkesi uzaklara daldırdı. Sahi Bülent, Murat ve Şahin üçlüsüne ne oldu?
Programın sevilen isimleri Bülent Emrah Parlak, Murat Eken ve Şahin Irmak'ı paylaşan kullanıcı "Şu 3'lü yerine nasıl Eser, Oğuzhan ve ibrahim daha ünlü oldu aklım almıyor." diye yazdı.
"Programın en komik oyuncuları bunlardı." diye söyleyen kullanıcıya yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın