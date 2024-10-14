Çok Güzel Hareketler'in 3 Oyuncusunu Eser, Oğuzhan ve İbo'dan Daha Komik Bulan Kullanıcı

Bir dönemin efsanevi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ilgili bir kullancının yıllar sonra yaptığı paylaşım hepimizi uzaklara daldırdı. 'Bence Eser, Oğuzhan ve İbo'dan daha komiklerdi!' diyerek 3 erkek oyuncuyu paylaşan kullanıcı sizce haklı mı? Gelin bir bakalım...