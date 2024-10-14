Cem Yılmaz'dan Fenerlilere Sürpriz! Erşan Kuneri 2'de Fenerbahçe'ye Gönderme Yapıldı!
Cem Yılmaz'dan Fenerlilere Sürpriz! Erşan Kuneri 2'de Fenerbahçe'ye Gönderme Yapıldı!
Cem Yılmaz'ın beğenilen dizisi Erşan Kuneri, ikinci sezonuyla Netflix'te yayınlandı. Erşan Kuneri’nin yeni bölümünde Fenerbahçe’ye gönderme yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2022 yılında ilk sezonu büyük bir ilgiyle karşılanan ve ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın başrolünde olduğu "Erşan Kuneri" adlı dizi, ikinci sezonuyla seyirci karşısına çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sekiz bölümden oluşan yeni sezon, Fenerbahçe taraftarlarına özel bir sürpriz içeriyordu.
Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonunda, Fenerbahçe'ye atıfta bulundu.
“Yeni takım var ya Fenerbahçe, onu tutuyorum. Böyle bir tedirginlik, devamlı diken üstünde. Fenerlilik tansiyonlu. Yeni hoca gelecek diyorlar bakalım.”
Sahneyi sizler için şöyle bırakalım. Yorumlarınızı bize yazmayı unutmayın!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın