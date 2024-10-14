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Cem Yılmaz'dan Fenerlilere Sürpriz! Erşan Kuneri 2'de Fenerbahçe'ye Gönderme Yapıldı!

Cem Yılmaz'dan Fenerlilere Sürpriz! Erşan Kuneri 2'de Fenerbahçe'ye Gönderme Yapıldı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 10:22

Cem Yılmaz'ın beğenilen dizisi Erşan Kuneri, ikinci sezonuyla Netflix'te yayınlandı. Erşan Kuneri’nin yeni bölümünde Fenerbahçe’ye gönderme yapıldı.

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2022 yılında ilk sezonu büyük bir ilgiyle karşılanan ve ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın başrolünde olduğu "Erşan Kuneri" adlı dizi, ikinci sezonuyla seyirci karşısına çıktı.

2022 yılında ilk sezonu büyük bir ilgiyle karşılanan ve ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın başrolünde olduğu "Erşan Kuneri" adlı dizi, ikinci sezonuyla seyirci karşısına çıktı.

Sekiz bölümden oluşan yeni sezon, Fenerbahçe taraftarlarına özel bir sürpriz içeriyordu.

Sekiz bölümden oluşan yeni sezon, Fenerbahçe taraftarlarına özel bir sürpriz içeriyordu.

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonunda, Fenerbahçe'ye atıfta bulundu.

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonunda, Fenerbahçe'ye atıfta bulundu.

“Yeni takım var ya Fenerbahçe, onu tutuyorum. Böyle bir tedirginlik, devamlı diken üstünde. Fenerlilik tansiyonlu. Yeni hoca gelecek diyorlar bakalım.”

“Yeni takım var ya Fenerbahçe, onu tutuyorum. Böyle bir tedirginlik, devamlı diken üstünde. Fenerlilik tansiyonlu. Yeni hoca gelecek diyorlar bakalım.”

Sahneyi sizler için şöyle bırakalım. Yorumlarınızı bize yazmayı unutmayın!

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