Lübnan'dan Canlı Yayın Yapan Tv100 Ekibi Saldırıya Uğradı!
Lübnan'dan Canlı Yayın Yapan Tv100 Ekibi Saldırıya Uğradı!
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İsrail'in Hizbullah üyelerine yönelik saldırıları Lübnan'da devam ediyor. İsrail hava kuvvetleri, ülkenin başkenti Beyrut'u akşam saatlerinde bir kez daha hedef aldı.
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Beyrut'un merkezinde iki patlama yaşandı ve hedef alınan bir bina tamamen çöktü. Çevredeki evler ve araçlar da saldırıdan nasibini aldı. Saldırıda en az iki kişi hayatını kaybederken, dokuz kişi yaralandı.
İsrail'in hedef aldığı Beyrut'taki bu olayları, Erdoğan Aktaş İle Eşit Ağırlık programına canlı bağlanan tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç ve haber kameramanı Yusuf Ziya Mert an be an aktardı. Ancak, bu sırada kendileri de saldırıya uğradılar.
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