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İlber Ortaylı Ülkemizde Artan Kadın Cinayetlerinin Sebebini Açıkladı!

İlber Ortaylı Ülkemizde Artan Kadın Cinayetlerinin Sebebini Açıkladı!

İlber Ortaylı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 10:45

TV100'de yayınlanan ve Okan Bayülgen ile Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yaptığı Muhabbet Kralı programında gündem konuşuldu. Ortaylı, ülkemizde artan kadın cinayetlerini bir nedene bağladı.

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Son günlerde büyük bir üzüntü içerisindeyiz ancak bu ne ilk ne de son! İkbal ve Ayşenur, cani Semih Çelik tarafından hayattan koparıldı.

Son günlerde büyük bir üzüntü içerisindeyiz ancak bu ne ilk ne de son! İkbal ve Ayşenur, cani Semih Çelik tarafından hayattan koparıldı.

Ülkemizde sadece Ekim ayına dek 296 kadın öldürüldü. Kadın cinayetlerinin bu denli artmasının sebebini ise İlber Ortaylı açıkladı.

Ülkemizde sadece Ekim ayına dek 296 kadın öldürüldü. Kadın cinayetlerinin bu denli artmasının sebebini ise İlber Ortaylı açıkladı.

TV100'de yayınlanan ve Okan Bayülgen ile Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yaptığı Muhabbet Kralı programında kadın cinayetleri konuşuldu.

TV100'de yayınlanan ve Okan Bayülgen ile Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yaptığı Muhabbet Kralı programında kadın cinayetleri konuşuldu.

Ortaylı, artan kadın ve çocuk cinayetlerini büyükşehirlerdeki nüfus patlamasıyla ilişkilendirdi.

Ortaylı, artan kadın ve çocuk cinayetlerini büyükşehirlerdeki nüfus patlamasıyla ilişkilendirdi.

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