İlber Ortaylı Ülkemizde Artan Kadın Cinayetlerinin Sebebini Açıkladı!
İlber Ortaylı Ülkemizde Artan Kadın Cinayetlerinin Sebebini Açıkladı!
TV100'de yayınlanan ve Okan Bayülgen ile Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yaptığı Muhabbet Kralı programında gündem konuşuldu. Ortaylı, ülkemizde artan kadın cinayetlerini bir nedene bağladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde büyük bir üzüntü içerisindeyiz ancak bu ne ilk ne de son! İkbal ve Ayşenur, cani Semih Çelik tarafından hayattan koparıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkemizde sadece Ekim ayına dek 296 kadın öldürüldü. Kadın cinayetlerinin bu denli artmasının sebebini ise İlber Ortaylı açıkladı.
TV100'de yayınlanan ve Okan Bayülgen ile Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yaptığı Muhabbet Kralı programında kadın cinayetleri konuşuldu.
Ortaylı, artan kadın ve çocuk cinayetlerini büyükşehirlerdeki nüfus patlamasıyla ilişkilendirdi.
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın