Yasin Obuz'un Kadın Cinayetleri Tepkisi Dikkat Çekti: "Her B*k Dizilerde Dönüyor!"
Yasin Obuz'un Kadın Cinayetleri Tepkisi Dikkat Çekti: "Her B*k Dizilerde Dönüyor!"
Survivor ve MasterChef ile tanınan Yasin Obuz, geçtiğimiz günlerde yaşanan iki kadın cinayetine verdiği tepki ile sosyal medyanın gündeminde.
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Önce MasterChef, sonra Survivor yarışmacılığı ile ekranlarda fenomen haline gelen Yasin Obuz, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.
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Fenomen isim ekranlarda kendine has tavrı ile dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde vahşice katledilen kadınlar için de kendine has üslubu ile konuştu.
Türkiye'yi yasa boğan bu korkunç vahşeti küfür etmeden anlatamayan Obuz, dizileri suçladı.
"Her b*k dizilerde yaşanıyor!" diyerek tepki gösterirken "Bu halk televizyon izliyor. Oyuncular neden örnek olmuyor?" dedi.
Ayrıca cinayetlerin ardından sanatçı sevgilisinin eseri nedeniyle tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu'na da laf dokundurdu: "Saçma sapan hareketler yapıp bunu normalleştiriyorsunuz!"
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