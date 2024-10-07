Senaryosu Tepki Almıştı! NOW TV'nin Sevilen Dizisinin Final Yapacağı İddia Edildi!

Yeni sezonda diziler reyting savaşında. Kör Nokta ve Yalan'dan kötü haber gelmişti. Tutunamayanlar ekrana veda etmeye devam ediyor. NOW Tv'de yayınlanan sevilen bir dizinin daha sonuna gelmiş olabiliriz. İddialara göre dizi iki bölüm sonra final yapacak.