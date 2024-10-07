Senaryosu Tepki Almıştı! NOW TV'nin Sevilen Dizisinin Final Yapacağı İddia Edildi!
Senaryosu Tepki Almıştı! NOW TV'nin Sevilen Dizisinin Final Yapacağı İddia Edildi!
Kaynak: https://x.com/dedikoducucocuk/status/...
Yeni sezonda diziler reyting savaşında. Kör Nokta ve Yalan'dan kötü haber gelmişti. Tutunamayanlar ekrana veda etmeye devam ediyor. NOW Tv'de yayınlanan sevilen bir dizinin daha sonuna gelmiş olabiliriz. İddialara göre dizi iki bölüm sonra final yapacak.
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Yeni sezon bomba gibi başladı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti olurken Kızıl Goncalar ilk bölümüyle büyük ses getirdi.
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Diğer diziler ise reyting savaşında. Bazıları ise daha ilk günlerden savaştan çekildi. Bunlardan biri ATV'nin dizisi Kör Nokta oldu.
Kanal D'nin dizisi Yalan ise yeni sezona kötü başladı. Dizinin 19. bölümüyle ekranlara veda edeceği haberi geldi.
NOW Tv'den de kötü haber geldi. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre kadın cinayeti sahnesi ile tepki çeken Yabani ekrana veda edecek.
Geçtiğimiz bölüm Yabani'de Rüya'nın öldürülmesine tepkiler yükselmişti. Sevenleri ise bu habere üzülecek gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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