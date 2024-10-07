Görüş Bildir
Haberler
TV
Senaryosu Tepki Almıştı! NOW TV'nin Sevilen Dizisinin Final Yapacağı İddia Edildi!

Senaryosu Tepki Almıştı! NOW TV'nin Sevilen Dizisinin Final Yapacağı İddia Edildi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 15:50

Yeni sezonda diziler reyting savaşında. Kör Nokta ve Yalan'dan kötü haber gelmişti. Tutunamayanlar ekrana veda etmeye devam ediyor. NOW Tv'de yayınlanan sevilen bir dizinin daha sonuna gelmiş olabiliriz. İddialara göre dizi iki bölüm sonra final yapacak.

Kaynak: https://x.com/dedikoducucocuk/status/...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yeni sezon bomba gibi başladı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti olurken Kızıl Goncalar ilk bölümüyle büyük ses getirdi.

Yeni sezon bomba gibi başladı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti olurken Kızıl Goncalar ilk bölümüyle büyük ses getirdi.

Diğer diziler ise reyting savaşında. Bazıları ise daha ilk günlerden savaştan çekildi. Bunlardan biri ATV'nin dizisi Kör Nokta oldu.

Diğer diziler ise reyting savaşında. Bazıları ise daha ilk günlerden savaştan çekildi. Bunlardan biri ATV'nin dizisi Kör Nokta oldu.

Kanal D'nin dizisi Yalan ise yeni sezona kötü başladı. Dizinin 19. bölümüyle ekranlara veda edeceği haberi geldi.

Kanal D'nin dizisi Yalan ise yeni sezona kötü başladı. Dizinin 19. bölümüyle ekranlara veda edeceği haberi geldi.

NOW Tv'den de kötü haber geldi. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre kadın cinayeti sahnesi ile tepki çeken Yabani ekrana veda edecek.

NOW Tv'den de kötü haber geldi. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre kadın cinayeti sahnesi ile tepki çeken Yabani ekrana veda edecek.

Geçtiğimiz bölüm Yabani'de Rüya'nın öldürülmesine tepkiler yükselmişti. Sevenleri ise bu habere üzülecek gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Geçtiğimiz bölüm Yabani'de Rüya'nın öldürülmesine tepkiler yükselmişti. Sevenleri ise bu habere üzülecek gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın