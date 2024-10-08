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Ece Üner, Sıla Bebeğin Ölüm Haberine Sağlık Bakanlığı'nın Normal Doğum Açıklaması Üzerinden İsyan Etti

Ece Üner, Sıla Bebeğin Ölüm Haberine Sağlık Bakanlığı'nın Normal Doğum Açıklaması Üzerinden İsyan Etti

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 18:12

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, istismar sonucu vefat eden 2 yaşındaki Sıla bebeğin haberi ile yayına başladı. Sıla bebeğin ölüm haberine Sağlık Bakanlığı'nın 'Doğal olan normal doğum' açıklaması üzerinden isyan etti.

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Vahşice katledilen kadınlar ve istismar sonucu ölen küçücük bedenler... Ülkemizin gündemi ne yazık ki bu!

Vahşice katledilen kadınlar ve istismar sonucu ölen küçücük bedenler... Ülkemizin gündemi ne yazık ki bu!

Gazeteci Ece Üner, sözlerin boğazımızda düğüm düğüm olduğu Sıla bebek haberi ile yayınını açtı.

Gazeteci Ece Üner, sözlerin boğazımızda düğüm düğüm olduğu Sıla bebek haberi ile yayınını açtı.

Halk TV ekranlarında yaşananlara isyan eden Ece Üner, Sağlık Bakanlığı'nın "Doğal olan normal doğum" açıklamasına da laf dokundurdu.

Halk TV ekranlarında yaşananlara isyan eden Ece Üner, Sağlık Bakanlığı'nın "Doğal olan normal doğum" açıklamasına da laf dokundurdu.

Üner, “Kadınların nasıl doğum yapacağına karar vermeden önce bebekleri nasıl koruyacağınıza bakın. Artık burası cehennemin dibi." dedi.

Üner, “Kadınların nasıl doğum yapacağına karar vermeden önce bebekleri nasıl koruyacağınıza bakın. Artık burası cehennemin dibi." dedi.

"2 yaşındaki Sıla bebek dünyanın o kadar da kalınacak bir yer olmadığını anlamış olacak ki yaşam mücadelesini bıraktı.”

"2 yaşındaki Sıla bebek dünyanın o kadar da kalınacak bir yer olmadığını anlamış olacak ki yaşam mücadelesini bıraktı.”
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İşte o konuşması:

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