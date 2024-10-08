Ece Üner, Sıla Bebeğin Ölüm Haberine Sağlık Bakanlığı'nın Normal Doğum Açıklaması Üzerinden İsyan Etti
Ece Üner, Sıla Bebeğin Ölüm Haberine Sağlık Bakanlığı'nın Normal Doğum Açıklaması Üzerinden İsyan Etti
Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, istismar sonucu vefat eden 2 yaşındaki Sıla bebeğin haberi ile yayına başladı. Sıla bebeğin ölüm haberine Sağlık Bakanlığı'nın 'Doğal olan normal doğum' açıklaması üzerinden isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vahşice katledilen kadınlar ve istismar sonucu ölen küçücük bedenler... Ülkemizin gündemi ne yazık ki bu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Ece Üner, sözlerin boğazımızda düğüm düğüm olduğu Sıla bebek haberi ile yayınını açtı.
Halk TV ekranlarında yaşananlara isyan eden Ece Üner, Sağlık Bakanlığı'nın "Doğal olan normal doğum" açıklamasına da laf dokundurdu.
Üner, “Kadınların nasıl doğum yapacağına karar vermeden önce bebekleri nasıl koruyacağınıza bakın. Artık burası cehennemin dibi." dedi.
"2 yaşındaki Sıla bebek dünyanın o kadar da kalınacak bir yer olmadığını anlamış olacak ki yaşam mücadelesini bıraktı.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
10/10 haklı 👍