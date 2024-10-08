Ece Üner, Sıla Bebeğin Ölüm Haberine Sağlık Bakanlığı'nın Normal Doğum Açıklaması Üzerinden İsyan Etti

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, istismar sonucu vefat eden 2 yaşındaki Sıla bebeğin haberi ile yayına başladı. Sıla bebeğin ölüm haberine Sağlık Bakanlığı'nın 'Doğal olan normal doğum' açıklaması üzerinden isyan etti.