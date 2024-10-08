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Polislere Saldırdı! Esra Erol'un Ortaya Çıkardığı Sahte Mehdi Gözaltında!

Polislere Saldırdı! Esra Erol'un Ortaya Çıkardığı Sahte Mehdi Gözaltında!

Esra Erol
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 18:55

Geçtiğimiz Şubat ayında Esra Erol'a katılan bir anne kızının kendini mehdi ilan eden bir kişi tarafından alıkonulduğunu söylemişti. Esra Erol olayın perde arkasını ekranlara getirdi. Adalet yerini buldu, bugünkü yayında sahte mehdinin gözaltına alındığı açıklandı.

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Esra Erol'un ATV'de yayınlanan programı, Şubat ayında sahte mehdi skandalıyla gündeme gelmişti.

Esra Erol'un ATV'de yayınlanan programı, Şubat ayında sahte mehdi skandalıyla gündeme gelmişti.

Programa başvuran bir anne, kızı Mevlüde'nin kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk adlı bir kişiyle kaçtığını ve bu kişinin bir termal otelde genç kızlardan oluşan bir harem kurduğunu anlattı.

Programa başvuran bir anne, kızı Mevlüde'nin kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk adlı bir kişiyle kaçtığını ve bu kişinin bir termal otelde genç kızlardan oluşan bir harem kurduğunu anlattı.

Mustafa Çabuk'un termal otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu ve bu kişilerin çoğunluğunun genç kızlar olduğu belirtilmişti.

Mustafa Çabuk'un termal otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu ve bu kişilerin çoğunluğunun genç kızlar olduğu belirtilmişti.

Esra Erol, bugünkü programında Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonu sonucu sahte mehdinin gözaltına alındığını duyurdu.

Esra Erol, bugünkü programında Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonu sonucu sahte mehdinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyon sırasında polislere saldırdığı belirtilen Çabuk'un otelinde kalan bir kişinin ise kaçtığı açıklandı. Çalışmalar devam ederken telden yüklü miktarda para ve değerli eşya çıkarıldı.

Operasyon sırasında polislere saldırdığı belirtilen Çabuk'un otelinde kalan bir kişinin ise kaçtığı açıklandı. Çalışmalar devam ederken telden yüklü miktarda para ve değerli eşya çıkarıldı.
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