Polislere Saldırdı! Esra Erol'un Ortaya Çıkardığı Sahte Mehdi Gözaltında!
Polislere Saldırdı! Esra Erol'un Ortaya Çıkardığı Sahte Mehdi Gözaltında!
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Esra Erol'un ATV'de yayınlanan programı, Şubat ayında sahte mehdi skandalıyla gündeme gelmişti.
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Programa başvuran bir anne, kızı Mevlüde'nin kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk adlı bir kişiyle kaçtığını ve bu kişinin bir termal otelde genç kızlardan oluşan bir harem kurduğunu anlattı.
Mustafa Çabuk'un termal otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu ve bu kişilerin çoğunluğunun genç kızlar olduğu belirtilmişti.
Esra Erol, bugünkü programında Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonu sonucu sahte mehdinin gözaltına alındığını duyurdu.
Operasyon sırasında polislere saldırdığı belirtilen Çabuk'un otelinde kalan bir kişinin ise kaçtığı açıklandı. Çalışmalar devam ederken telden yüklü miktarda para ve değerli eşya çıkarıldı.
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