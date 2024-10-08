Polislere Saldırdı! Esra Erol'un Ortaya Çıkardığı Sahte Mehdi Gözaltında!

Geçtiğimiz Şubat ayında Esra Erol'a katılan bir anne kızının kendini mehdi ilan eden bir kişi tarafından alıkonulduğunu söylemişti. Esra Erol olayın perde arkasını ekranlara getirdi. Adalet yerini buldu, bugünkü yayında sahte mehdinin gözaltına alındığı açıklandı.