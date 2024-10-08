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Esra Erol'da Çocuk İstismarında Yeni Bir Skandal Daha: "Oğluma Oje Sürüp, Eşarp Taktılar!"

Esra Erol'da Çocuk İstismarında Yeni Bir Skandal Daha: "Oğluma Oje Sürüp, Eşarp Taktılar!"

Esra Erol
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 16:51

Esra Erol'da yayınına katılan mağdur anne, boşandığı eşinin 12 yaşındaki oğluna oje sürüp, makyaj yaptığını ve kadın kıyafetleri giydirerek istismar ettiğini iddia etti. Programda konuşulanlar şok etti.

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Esra Erol'da çocukların istismarında yeni bir skandal yaşandı. Yayına katılan anne, oğlunun istismar edildiği fotoğrafları gösterdi.

Esra Erol'da çocukların istismarında yeni bir skandal yaşandı. Yayına katılan anne, oğlunun istismar edildiği fotoğrafları gösterdi.

Mağdur anne Esra Hanım, Alper Gümüş'ten boşandıktan sonra 12 yaşındaki çocuğunun babasında kaldığını söyledi.

Mağdur anne Esra Hanım, Alper Gümüş'ten boşandıktan sonra 12 yaşındaki çocuğunun babasında kaldığını söyledi.

Baba ve babaanne ile kalan erkek çocuğunun kadın kıyafetleri giymiş, oje sürmüş ve makyaj yapmış şekilde fotoğrafının zorla çekildiğini söyledi.

Baba ve babaanne ile kalan erkek çocuğunun kadın kıyafetleri giymiş, oje sürmüş ve makyaj yapmış şekilde fotoğrafının zorla çekildiğini söyledi.

Ayrıca çocuğun bir tanışma uygulamasında kendisinden büyük erkeklerle görüştüğü de iddia edildi.

Yayına bağlanan babaanne iddiaları reddetti. Oğlunun dini nikahlı eşi Selin'in bunu yaptığını açıkladı.

Yayına bağlanan babaanne iddiaları reddetti. Oğlunun dini nikahlı eşi Selin'in bunu yaptığını açıkladı.

Ancak Esra Erol, "Elimde başka görüntüler de var. Yayına veremiyorum. Siz de oradasınız. Hatta çocuk kesici bir aletle tehdit ediliyor." dedi.

Ancak Esra Erol, "Elimde başka görüntüler de var. Yayına veremiyorum. Siz de oradasınız. Hatta çocuk kesici bir aletle tehdit ediliyor." dedi.
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Oğlunun şiddet gördüğünü söyleyen Esra Hanım, çocuğunun o evde iyi şartlar altında olmadığını ekledi.

Oğlunun şiddet gördüğünü söyleyen Esra Hanım, çocuğunun o evde iyi şartlar altında olmadığını ekledi.

Esra Erol yayında veremediği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı:

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