Esra Erol'da Çocuk İstismarında Yeni Bir Skandal Daha: "Oğluma Oje Sürüp, Eşarp Taktılar!"
Esra Erol'da Çocuk İstismarında Yeni Bir Skandal Daha: "Oğluma Oje Sürüp, Eşarp Taktılar!"
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Esra Erol'da çocukların istismarında yeni bir skandal yaşandı. Yayına katılan anne, oğlunun istismar edildiği fotoğrafları gösterdi.
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Mağdur anne Esra Hanım, Alper Gümüş'ten boşandıktan sonra 12 yaşındaki çocuğunun babasında kaldığını söyledi.
Baba ve babaanne ile kalan erkek çocuğunun kadın kıyafetleri giymiş, oje sürmüş ve makyaj yapmış şekilde fotoğrafının zorla çekildiğini söyledi.
Yayına bağlanan babaanne iddiaları reddetti. Oğlunun dini nikahlı eşi Selin'in bunu yaptığını açıkladı.
Ancak Esra Erol, "Elimde başka görüntüler de var. Yayına veremiyorum. Siz de oradasınız. Hatta çocuk kesici bir aletle tehdit ediliyor." dedi.
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Oğlunun şiddet gördüğünü söyleyen Esra Hanım, çocuğunun o evde iyi şartlar altında olmadığını ekledi.
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