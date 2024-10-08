Somer Şef’ten MasterChef'ten Elenen Ayşe’ye Duygusal Veda!
Somer Şef’ten MasterChef'ten Elenen Ayşe’ye Duygusal Veda!
Geçtiğimiz gün MasterChef’ten elenen Ayşe Ekiz'e, Şef Somer Sivrioğlu övgü dolu sözlerle veda etti. Somer Şef, Ayşe'nin yarışmadan gitmesine en az sevenleri kadar üzüldü.
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Geçtiğimiz akşam MasterChef Türkiye'ye veda eden Afyonlu yarışmacı Ayşe Ekiz, Somer Şef'in duygusal bir konuşmasıyla uğurlandı.
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Somer Şef, Ayşe'nin dik duruşunu ve mücadele ruhunu övüp, Türkiye'nin kalbinde özel bir yer kazandığını belirtti.
Somer Şef, "MasterChef'teki tüm yarışmacılar arasında senin kadar saygı duyduğum kimse olmadı." diye konuştu.
"Sadece bizim değil, tüm Türkiye'nin kalbinde çok özel bir yerin var. Hayat, kaç kez birinci olduğunla değil, bu yolculukta nasıl bir duruş sergilediğinle ölçülür. Senin duruşun, örnek alınması gereken bir duruş."
Somer Şef, "Biz senden çok şey öğrendik. İyilik her zaman kazanır, buna hep inanmalıyız," sözleriyle Ayşe'ye veda etti.
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