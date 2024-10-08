Görüş Bildir
Haberler
TV
Somer Şef’ten MasterChef'ten Elenen Ayşe’ye Duygusal Veda!

Somer Şef’ten MasterChef'ten Elenen Ayşe’ye Duygusal Veda!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 12:34

Geçtiğimiz gün MasterChef’ten elenen Ayşe Ekiz'e, Şef Somer Sivrioğlu övgü dolu sözlerle veda etti. Somer Şef, Ayşe'nin yarışmadan gitmesine en az sevenleri kadar üzüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz akşam MasterChef Türkiye'ye veda eden Afyonlu yarışmacı Ayşe Ekiz, Somer Şef'in duygusal bir konuşmasıyla uğurlandı.

Geçtiğimiz akşam MasterChef Türkiye'ye veda eden Afyonlu yarışmacı Ayşe Ekiz, Somer Şef'in duygusal bir konuşmasıyla uğurlandı.

Somer Şef, Ayşe'nin dik duruşunu ve mücadele ruhunu övüp, Türkiye'nin kalbinde özel bir yer kazandığını belirtti.

Somer Şef, Ayşe'nin dik duruşunu ve mücadele ruhunu övüp, Türkiye'nin kalbinde özel bir yer kazandığını belirtti.

Somer Şef, "MasterChef'teki tüm yarışmacılar arasında senin kadar saygı duyduğum kimse olmadı." diye konuştu.

Somer Şef, "MasterChef'teki tüm yarışmacılar arasında senin kadar saygı duyduğum kimse olmadı." diye konuştu.

"Sadece bizim değil, tüm Türkiye'nin kalbinde çok özel bir yerin var. Hayat, kaç kez birinci olduğunla değil, bu yolculukta nasıl bir duruş sergilediğinle ölçülür. Senin duruşun, örnek alınması gereken bir duruş."

"Sadece bizim değil, tüm Türkiye'nin kalbinde çok özel bir yerin var. Hayat, kaç kez birinci olduğunla değil, bu yolculukta nasıl bir duruş sergilediğinle ölçülür. Senin duruşun, örnek alınması gereken bir duruş."

Somer Şef, "Biz senden çok şey öğrendik. İyilik her zaman kazanır, buna hep inanmalıyız," sözleriyle Ayşe'ye veda etti.

Somer Şef, "Biz senden çok şey öğrendik. İyilik her zaman kazanır, buna hep inanmalıyız," sözleriyle Ayşe'ye veda etti.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın