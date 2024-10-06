Cem Yılmaz'dan Fatih Altaylı'ya İlk Defa Duyacağınız A.R.O.G Açıklaması: "Hasılatı Zarfla Aldık!"
Cem Yılmaz'dan Fatih Altaylı'ya İlk Defa Duyacağınız A.R.O.G Açıklaması: "Hasılatı Zarfla Aldık!"
Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti programına konuk olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, A.R.O.G filmi açıklaması ile gündem oldu. Yılmaz, 'Biz hasılatı zarfla aldık, karımız bu kadardı.' dedi.
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalının konuğuydu.
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Uzun ve derin bir sohbet yapan ikilinin konuşmasından Cem Yılmaz'ın A.R.O.G açıklaması gündem oldu.
"Pazar Sohbetleri" programında konuşan Yılmaz, "A.R.O.G filmini 4 milyon kişi izledi." diye belirtti.
Fakat neredeyse hiç kar edemediğini söyleyen Yılmaz, "Biz hasılatı zarfla aldık, karımız bu kadardı." dedi.
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