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Cem Yılmaz'dan Fatih Altaylı'ya İlk Defa Duyacağınız A.R.O.G Açıklaması: "Hasılatı Zarfla Aldık!"

Cem Yılmaz'dan Fatih Altaylı'ya İlk Defa Duyacağınız A.R.O.G Açıklaması: "Hasılatı Zarfla Aldık!"

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 12:44

Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti programına konuk olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, A.R.O.G filmi açıklaması ile gündem oldu. Yılmaz, 'Biz hasılatı zarfla aldık, karımız bu kadardı.' dedi.

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalının konuğuydu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalının konuğuydu.

Uzun ve derin bir sohbet yapan ikilinin konuşmasından Cem Yılmaz'ın A.R.O.G açıklaması gündem oldu.

Uzun ve derin bir sohbet yapan ikilinin konuşmasından Cem Yılmaz'ın A.R.O.G açıklaması gündem oldu.

"Pazar Sohbetleri" programında konuşan Yılmaz, "A.R.O.G filmini 4 milyon kişi izledi." diye belirtti.

"Pazar Sohbetleri" programında konuşan Yılmaz, "A.R.O.G filmini 4 milyon kişi izledi." diye belirtti.

Fakat neredeyse hiç kar edemediğini söyleyen Yılmaz, "Biz hasılatı zarfla aldık, karımız bu kadardı." dedi.

Fakat neredeyse hiç kar edemediğini söyleyen Yılmaz, "Biz hasılatı zarfla aldık, karımız bu kadardı." dedi.

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