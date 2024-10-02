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Tarz Değiştirmiş! Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Yeni Dizisinden Fotoğraf Paylaştı!

Tarz Değiştirmiş! Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Yeni Dizisinden Fotoğraf Paylaştı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 17:35

Başrollerini Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun, Müjde Uzman'ın paylaştığı 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisinden ilk fotoğraf geldi. Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakteri ile hafızlara kazınan Müjde Uzman farklı tarzı ile dikkat çekti.

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Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Alev karakteriyle çok sevilen Müjde Uzman'ın, diziden ayrılışı ile yıkılmıştık.

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Alev karakteriyle çok sevilen Müjde Uzman'ın, diziden ayrılışı ile yıkılmıştık.

Neyse ki ekranlardan uzak kalmayacağını açıklayan oyuncu NOW TV'nin yeni dizisinde rol alacağını açıklamıştı.

Neyse ki ekranlardan uzak kalmayacağını açıklayan oyuncu NOW TV'nin yeni dizisinde rol alacağını açıklamıştı.

Yeni dizisi Aşk, Evlilik, Boşanma'da Gaye karakterine hayat verecek ünlü oyuncu tarzını da değiştirdi.

Yeni dizisi Aşk, Evlilik, Boşanma'da Gaye karakterine hayat verecek ünlü oyuncu tarzını da değiştirdi.

Başrollerini Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun, Müjde Uzman'ın paylaştığı 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisinin setinden ilk kareler paylaşıldı.

Başrollerini Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun, Müjde Uzman'ın paylaştığı 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisinin setinden ilk kareler paylaşıldı.

Çekimlerin başladığı açıklanan dizide Müjde Uzman'ın partneri ise Serhat Teoman olacak.

Çekimlerin başladığı açıklanan dizide Müjde Uzman'ın partneri ise Serhat Teoman olacak.
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İşte dizinin bomba ekibi ve görünce tanıyamadığımız Müjde Uzman...

İşte dizinin bomba ekibi ve görünce tanıyamadığımız Müjde Uzman...

Hoşça kal Alev, hoş geldin Gaye...🥲

Hoşça kal Alev, hoş geldin Gaye...🥲

Siz güzel oyuncunun yeni tarzı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz güzel oyuncunun yeni tarzı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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