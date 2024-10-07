MasterChef'te Ayşe'nin Elenmesinin Ardından Eda'nın Şok Eden Paylaşımı!

Dün akşam MasterChef Türkiye'de büyük haksızlık yaşandı. Yarışmacılardan Nigar ve Ezgi eleme potasındaki Eda ve Şirin'e liste verdi. Oyunun sonunda ise Ayşe elendi. Eda'nın yaptığından sonra Ayşe için paylaşımı herkesi şok etti.