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MasterChef'te Ayşe'nin Elenmesinin Ardından Eda'nın Şok Eden Paylaşımı!

MasterChef'te Ayşe'nin Elenmesinin Ardından Eda'nın Şok Eden Paylaşımı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 11:03

Dün akşam MasterChef Türkiye'de büyük haksızlık yaşandı. Yarışmacılardan Nigar ve Ezgi eleme potasındaki Eda ve Şirin'e liste verdi. Oyunun sonunda ise Ayşe elendi. Eda'nın yaptığından sonra Ayşe için paylaşımı herkesi şok etti.

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tv8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde Ayşe Ekiz elendi.

tv8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde Ayşe Ekiz elendi.

Ayşe ilk günden bu yana köyde kendini yetiştirdiğini söylemiş ve aştığı zorluklarla takdir toplamıştı.

Ayşe ilk günden bu yana köyde kendini yetiştirdiğini söylemiş ve aştığı zorluklarla takdir toplamıştı.

İzleyiciler tarafından çok sevilen yarışmacının gitmesinin ardında ise başka sebepler vardı. Kullanıcılar sosyal medyada "Haksızlık!" diye yazdı.

İzleyiciler tarafından çok sevilen yarışmacının gitmesinin ardında ise başka sebepler vardı. Kullanıcılar sosyal medyada "Haksızlık!" diye yazdı.

Yarışmada Nigar ve Ezgi eleme potasındaki Eda ve Şirin'e liste verdi. Alışveriş listesini arkadaşlarına okuyan yarışmacılar tepkilerin odağına yerleşti.

Yarışmada Nigar ve Ezgi eleme potasındaki Eda ve Şirin'e liste verdi. Alışveriş listesini arkadaşlarına okuyan yarışmacılar tepkilerin odağına yerleşti.

Şeflerden de tepki alan yarışmacılar tek tek özür diledi ancak haksız rekabet sonucu Ayşe'nin potadan çıkamadığını söyleyenler öfkelerini dile getirmeye devam ediyor.

Şeflerden de tepki alan yarışmacılar tek tek özür diledi ancak haksız rekabet sonucu Ayşe'nin potadan çıkamadığını söyleyenler öfkelerini dile getirmeye devam ediyor.
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Üstelik potadan çıktıktan sonra yaptığına rağmen gülebildiği vurgulanan Eda'nın, Ayşe'nin gidişinden sonra yaptığı paylaşım da sinirleri yıprattı.

Üstelik potadan çıktıktan sonra yaptığına rağmen gülebildiği vurgulanan Eda'nın, Ayşe'nin gidişinden sonra yaptığı paylaşım da sinirleri yıprattı.

Eda'nın paylaşımı:

Eda'nın paylaşımı:

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım..."

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım..."
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İzzet Erğun

Herşeyi kurgu olan yarışmalara takılmayın bu kadar!!

Thistle

Bizim millet de ne acayip, hiç tadamadığı yemeği değerlendirerek hak hukuk diyor :)