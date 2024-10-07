MasterChef'te Ayşe'nin Elenmesinin Ardından Eda'nın Şok Eden Paylaşımı!
MasterChef'te Ayşe'nin Elenmesinin Ardından Eda'nın Şok Eden Paylaşımı!
Dün akşam MasterChef Türkiye'de büyük haksızlık yaşandı. Yarışmacılardan Nigar ve Ezgi eleme potasındaki Eda ve Şirin'e liste verdi. Oyunun sonunda ise Ayşe elendi. Eda'nın yaptığından sonra Ayşe için paylaşımı herkesi şok etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
tv8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde Ayşe Ekiz elendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe ilk günden bu yana köyde kendini yetiştirdiğini söylemiş ve aştığı zorluklarla takdir toplamıştı.
İzleyiciler tarafından çok sevilen yarışmacının gitmesinin ardında ise başka sebepler vardı. Kullanıcılar sosyal medyada "Haksızlık!" diye yazdı.
Yarışmada Nigar ve Ezgi eleme potasındaki Eda ve Şirin'e liste verdi. Alışveriş listesini arkadaşlarına okuyan yarışmacılar tepkilerin odağına yerleşti.
Şeflerden de tepki alan yarışmacılar tek tek özür diledi ancak haksız rekabet sonucu Ayşe'nin potadan çıkamadığını söyleyenler öfkelerini dile getirmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üstelik potadan çıktıktan sonra yaptığına rağmen gülebildiği vurgulanan Eda'nın, Ayşe'nin gidişinden sonra yaptığı paylaşım da sinirleri yıprattı.
Eda'nın paylaşımı:
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım..."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Herşeyi kurgu olan yarışmalara takılmayın bu kadar!!
Bizim millet de ne acayip, hiç tadamadığı yemeği değerlendirerek hak hukuk diyor :)