"Diskalifiye Olsunlar!": MasterChef Tarihinde İlk Kez Böyle Bir Kural İhlali Yapıldı!
"Diskalifiye Olsunlar!": MasterChef Tarihinde İlk Kez Böyle Bir Kural İhlali Yapıldı!
MasterChef Türkiye'de ilk kez yarışmacılar böyle bir kural ihlali yaptı. Şeflerin yaşananlar karşısında ağzı açık kaldı. İzleyenler ise yorumlarda haksızlık yapan yarışmacıların diskalifiye edilmesini söyledi.
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6 yıldır tv8 ekranlarında yayınlanmaya devam eden MasterChef Türkiye'de ilk kez böyle bir kural ihlali yapıldı.
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MasterChef'in yeni fragmanında yarışmacılardan Ezgi, Beyza, Nigar ve Şirin'in adının geçtiği bir liste fark edildi.
Yarışmacılar verilen ürünle ilgili yapmak istedikleri yemek için alışverişe gidince Ezgi yukardan eleme için mücadele edecek arkadaşlarına seslenerek ismi geçenlere tüyo verdi.
Alışveriş listesine göre yapmaları gerekenleri sayan Ezgi'yi Kaan fark edince itiraz etti, olay şeflere kadar gitti.
Şeflerin önce ağzı açık kaldı, Mehmet Şef "Sana ne Şirin'in tabağından?" diyerek Ezgi'ye kızdı. Ama Ezgi yaptığının farkında bile değildi.
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Somer Şef ise "Aranızda organize olup tüyo vermek haksız rekabettir." dedi. Şefler kendi aralarında bir toplantı yaparak yarışmacıları gönderdi.
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