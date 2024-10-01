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MasterChef'te Mehmet Şef Yarışmacıya Çok Sert Çıktı: Hakan'ın Gözleri Kıpkırmızı Oldu!

MasterChef'te Mehmet Şef Yarışmacıya Çok Sert Çıktı: Hakan'ın Gözleri Kıpkırmızı Oldu!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 12:10

MasterChef Türkiye'de olaysız bir gece yok! Dün akşamki bölümde Şef Mehmet Yalçınkaya yarışmacı Hakan'a fena sinirlendi. Yemeğinin tadına bile bakmadı. O anlara izleyenlerden tepki yükseldi.

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MasterChef Türkiye'de her gün bir olay her gün bir kaos yaşanıyor. Programda şeflerin yarışmacılara davranışları izleyenlerden eleştiri alıyor.

MasterChef Türkiye'de her gün bir olay her gün bir kaos yaşanıyor. Programda şeflerin yarışmacılara davranışları izleyenlerden eleştiri alıyor.

Programın her sezonunda Şef Mehmet Yalçınkaya agresif tutumu nedeniyle oldukça tepki topladı. Mehmet Şef, yeni sezonda da formunda!

Programın her sezonunda Şef Mehmet Yalçınkaya agresif tutumu nedeniyle oldukça tepki topladı. Mehmet Şef, yeni sezonda da formunda!

Neredeyse her bölüm bir yarışmacıya kızan Mehmet Şef'in dünkü programda Hakan'a sözleri gündem oldu.

Neredeyse her bölüm bir yarışmacıya kızan Mehmet Şef'in dünkü programda Hakan'a sözleri gündem oldu.

Mehmet Şef'in yarışmacıları ters psikoloji ile gaza getirmeye çalıştığını düşünüyoruz. Ancak zaman zaman bu sert çıkışları yarışmacıları ağlatabiliyor.

Mehmet Şef'in yarışmacıları ters psikoloji ile gaza getirmeye çalıştığını düşünüyoruz. Ancak zaman zaman bu sert çıkışları yarışmacıları ağlatabiliyor.

Dün akşam da Hakan'ın pasifliği dikkatini çeken Mehmet Şef, yarışmacının üzerine gitti. Kendine gelmesi için sivri dille uyardı ancak Hakan'ın gözleri kıpkırmızı oldu.

Dün akşam da Hakan'ın pasifliği dikkatini çeken Mehmet Şef, yarışmacının üzerine gitti. Kendine gelmesi için sivri dille uyardı ancak Hakan'ın gözleri kıpkırmızı oldu.
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Kaptanlık için herhangi bir çabası olmadığını gören yarışmacıya "Sen kaptanlık için asılmıyorsan, bizim senin yemeğine bakmamıza ihtiyacın yok." dedi.

Kaptanlık için herhangi bir çabası olmadığını gören yarışmacıya "Sen kaptanlık için asılmıyorsan, bizim senin yemeğine bakmamıza ihtiyacın yok." dedi.

Mehmet Şef'in, Hakan'ın hazırlayıp sunduğu yemeğine hiçbir neden yokken kızarak bakmaması izleyenleri öfkelendirdi.

Mehmet Şef'in, Hakan'ın hazırlayıp sunduğu yemeğine hiçbir neden yokken kızarak bakmaması izleyenleri öfkelendirdi.

İşte o anlar ve izleyicilerden gelen tepkiler...

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