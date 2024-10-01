MasterChef'te Mehmet Şef Yarışmacıya Çok Sert Çıktı: Hakan'ın Gözleri Kıpkırmızı Oldu!
MasterChef'te Mehmet Şef Yarışmacıya Çok Sert Çıktı: Hakan'ın Gözleri Kıpkırmızı Oldu!
MasterChef Türkiye'de olaysız bir gece yok! Dün akşamki bölümde Şef Mehmet Yalçınkaya yarışmacı Hakan'a fena sinirlendi. Yemeğinin tadına bile bakmadı. O anlara izleyenlerden tepki yükseldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'de her gün bir olay her gün bir kaos yaşanıyor. Programda şeflerin yarışmacılara davranışları izleyenlerden eleştiri alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Programın her sezonunda Şef Mehmet Yalçınkaya agresif tutumu nedeniyle oldukça tepki topladı. Mehmet Şef, yeni sezonda da formunda!
Neredeyse her bölüm bir yarışmacıya kızan Mehmet Şef'in dünkü programda Hakan'a sözleri gündem oldu.
Mehmet Şef'in yarışmacıları ters psikoloji ile gaza getirmeye çalıştığını düşünüyoruz. Ancak zaman zaman bu sert çıkışları yarışmacıları ağlatabiliyor.
Dün akşam da Hakan'ın pasifliği dikkatini çeken Mehmet Şef, yarışmacının üzerine gitti. Kendine gelmesi için sivri dille uyardı ancak Hakan'ın gözleri kıpkırmızı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaptanlık için herhangi bir çabası olmadığını gören yarışmacıya "Sen kaptanlık için asılmıyorsan, bizim senin yemeğine bakmamıza ihtiyacın yok." dedi.
Mehmet Şef'in, Hakan'ın hazırlayıp sunduğu yemeğine hiçbir neden yokken kızarak bakmaması izleyenleri öfkelendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın