Mehmet Şef Yarışmacıyı 'Ekmek' Yüzünden Azarlayınca 1.500 Liraya Sattığı Simit Hatırlatıldı!
Mehmet Şef Yarışmacıyı 'Ekmek' Yüzünden Azarlayınca 1.500 Liraya Sattığı Simit Hatırlatıldı!
MasterChef Türkiye'de şef Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacıyı ekmek yüzünden azarlaması gündem oldu. İzleyiciler bin 500 liraya sattığı simit tabağını hatırlatarak tepki gösterdi.
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MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, son dönemde "Okyanus" adını verdiği imza tabağıyla büyük ilgi çekti. Bu tabak, simit üzerine yerleştirilmiş deniz mahsülleriyle hazırlanmıştı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından "uydurma" olarak nitelendirilmiş ve eleştirilmişti.
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Yalçınkaya'nın bu tabağı, Torik Lakerda, Somon Pastırma, Uskumru Füme ve Yılan Balığı içeriyordu ve fiyatının 1550 TL olduğu belirlendi. Bu fiyatı duyanlar büyük şaşkınlık yaşadı.
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde Mehmet Şef'in bir yarışmacıyla yaşadığı kriz o tabağı yeniden önüne getirdi.
Yarışmacı Hakan'ın yaptığı ekmeği yemeğiyle birlikte sunması, Yalçınkaya'yı öfkelendirdi.
Hakan'ı "30-35 yıldır bir tane müşterinin masasında 'Bu ekmeği koyduk' diyemedim. Bu cesareti nereden alıyorsunuz? Tabakta anlattıklarınız bizi etkiliyor. Bu üşengeç aşçı işi. 'Ben ekmeği önden göndermeye üşendim. Tabağın yanına koydum denebilir buna anca.' Ekmeğe mi para vereceğim ben." sözleriyle sert bir şekilde eleştirdi.
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Bu eleştiri sonrasında sosyal medya kullanıcıları, Yalçınkaya'nın sert tavrına tepki gösterdi ve simit üzerinde deniz mahsülleri bulunan "Okyanus" tabağını hatırlattılar.
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