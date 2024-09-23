MasterChef'te Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Yaptığı İmza Tabak Dalga Konusu Oldu!
MasterChef'te Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Yaptığı İmza Tabak Dalga Konusu Oldu!
MasterChef'in jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya'nın dünkü programda yaptığı imza tabağı sosyal medyada dalga konusu oldu.
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MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, dün akşam TV8 ekranlarında imza tabağını hazırladı.
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Zaman zaman sergilediği gergin tavırlar ve yarışmacıları azarlamasıyla gündeme gelen Yalçınkaya, bu kez yaptığı tabakla gündem oldu.
MasterChef'in en sert ve en çok eleştirilen şefi olan Yalçınkaya, yaptığı imza tabağı nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.
Yalçınkaya, simit üzerine deniz mahsülleriyle hazırladığı bu özel tabağı yarışmacılara sundu. Ancak bu tabak, sosyal medyada gündem oldu ve genel olarak beğenilmedi.
İşte Mehmet Şef'in imza tabağı👇🏻
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Sosyal medyadan gelen yorumlar...
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