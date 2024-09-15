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MasterChef'te Somer Şef'in Acı Biber Yedikten Sonra Yüzünün Aldığı Hal Goygoy Malzemesi Oldu!

MasterChef'te Somer Şef'in Acı Biber Yedikten Sonra Yüzünün Aldığı Hal Goygoy Malzemesi Oldu!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 16:13

MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz bölümünde Mehmet ve Danilo Şef tabak yorumlarken Somer Şef arkada dilini dışarı çıkarırken kameralara yakalandı. Tadımda acı biber yiyen Somer Şef'in zor anları sosyal medyada goygoy malzemesi oldu.

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MasterChef'in geçtiğimiz bölümünde Mehmet ve Danilo Şef tabak yorumladığı sırada Somer Şef kameralara yakalandı.

MasterChef'in geçtiğimiz bölümünde Mehmet ve Danilo Şef tabak yorumladığı sırada Somer Şef kameralara yakalandı.

Somer Şef yediği acı biberin ardından zor anlar yaşarken yüzünün aldığı hal goygoy malzemesi oldu.

Somer Şef yediği acı biberin ardından zor anlar yaşarken yüzünün aldığı hal goygoy malzemesi oldu.

İşte o anlar:

x.com
twitter.com
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twitter.com
x.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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