"Fatih Artık Üremesin! Doğa Salak mısın?": Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fragmanına Gelen Yorumlar
"Fatih Artık Üremesin! Doğa Salak mısın?": Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fragmanına Gelen Yorumlar
Kızılcık Şerbeti'nin ikinci fragmanı yayınlandı. Hikayenin değişimi izleyenleri şok etti: Doğa evleniyor! Görkem hamile!
İşte kullanıcılardan gelen efsane Şerbo yorumları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti bomba gibi bir hikayeyle ve yepyeni oyuncularla geri geliyor. Sezon arasında büyük merak uyandıran Şerbo, yeni fragmanı ile de kalplerimizi hızlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk fragmandan daha da kaos içeren yeni fragmanda duyduklarımıza inanamadık: Doğa evleniyor! Görkem Hamile!
Doğa'nın Giray'la evlilik haberi hepimize şöyle hissettirdi👇🏻
Görkem'in hamileliği şaka olmalı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ah Doğa Ah!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın