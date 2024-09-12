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"Fatih Artık Üremesin! Doğa Salak mısın?": Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fragmanına Gelen Yorumlar

"Fatih Artık Üremesin! Doğa Salak mısın?": Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fragmanına Gelen Yorumlar

Kızılcık Şerbeti
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 11:17

Kızılcık Şerbeti'nin ikinci fragmanı yayınlandı. Hikayenin değişimi izleyenleri şok etti: Doğa evleniyor! Görkem hamile!

İşte kullanıcılardan gelen efsane Şerbo yorumları...

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Kızılcık Şerbeti bomba gibi bir hikayeyle ve yepyeni oyuncularla geri geliyor. Sezon arasında büyük merak uyandıran Şerbo, yeni fragmanı ile de kalplerimizi hızlandırdı.

Kızılcık Şerbeti bomba gibi bir hikayeyle ve yepyeni oyuncularla geri geliyor. Sezon arasında büyük merak uyandıran Şerbo, yeni fragmanı ile de kalplerimizi hızlandırdı.

İlk fragmandan daha da kaos içeren yeni fragmanda duyduklarımıza inanamadık: Doğa evleniyor! Görkem Hamile!

İlk fragmandan daha da kaos içeren yeni fragmanda duyduklarımıza inanamadık: Doğa evleniyor! Görkem Hamile!

DİKKAT KAOS İÇERİR: İşte o fragman...

Doğa'nın Giray'la evlilik haberi hepimize şöyle hissettirdi👇🏻

Doğa'nın Giray'la evlilik haberi hepimize şöyle hissettirdi👇🏻
twitter.com

Görkem'in hamileliği şaka olmalı...

Görkem'in hamileliği şaka olmalı...
twitter.com
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Ah Doğa Ah!

Ah Doğa Ah!
twitter.com

Şöyle kaldık bebek haberine...

Bize de!

Doğa ne acelen var, gerçekten!

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Hangi birine şaşıralım?

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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