Araları Bozulmuş! Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Müjde Uzman ile İlgili Yapımcıdan Sert Açıklama!
Araları Bozulmuş! Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Müjde Uzman ile İlgili Yapımcıdan Sert Açıklama!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=8_ZRn...
Kızılcık Şerbeti'nde Alev'in gidişi ile hepimiz şok olmuştuk. Meğer Müjde Uzman'ın diziden ayrılmasının arka planı başkaymış. Yapımcı Faruk Turgut ile arası bozulan oyuncu başka diziye geçince ortalığı epey germiş.
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Kızılcık Şerbeti'nden aniden ayrılan Müjde Uzman hepimizi şok etmişti. Hikayede Apo'nun çocuğunu taşıyan Alev, ikinci sezonda doğururken öldü.
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Şerbo severler olarak ayrılık haberi ilk çıktığında "Senaryoda görevi bitti" diye düşünmüştük ama işin aslı başkaymış!
Dizide Alev karakterine hayat veren oyuncu Müjde Uzman, "Tükenmişlik sendromu" açıklaması sonrası yapımcı ile biraz gerilmiş.
Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Gazeteci Özlem Gürses'e verdiği röportajda Uzman'ın gidişi ile ilgili "Tükendim, dedi. Yollarımızı ayırdık ama gitti başka diziye girdi" sözleri dikkat çekti.
İşte o açıklama:
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