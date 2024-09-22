Demet Akalın, MasterChef'te Şeflerin Ayşe'yi Kayırmasına Sinirlendi: "Bir de Kıkırdıyor!"
Demet Akalın, MasterChef'te Şeflerin Ayşe'yi Kayırmasına Sinirlendi: "Bir de Kıkırdıyor!"
MasterChef'in dün akşamki yayınlanan bölümünde Ayşe tulumba tatlısını neden yapamadığını açıkladı. Sıkı bir MasterChef takipçisi olan Demet Akalın, Ayşe'nin o açıklamasına ve gülmesine tepki gösterdi.
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MasterChef'in dün akşamki yayınlanan bölümünde Ayşe tulumba tatlısını neden yapamadığını açıkladı.
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Ayşe'nin o açıklaması Demet Akalın'ı rahatsız etti. Ünlü şarkıcı sıkı bir izleyici olarak yarışmada haksızlık yapıldığını söyledi.
Akalın, "Hadi tulumbayı boşver, bamyayı açıkla!" diye yazdı. Ayşe'nin bamya yemeği şeflerden onay almıştı ancak Akalın buna şaşkındı.
"Esas bamya yemeği nasıl geçti?" diye soran Akalın, "Yazık günah ya bu kadar da değil sıktı!" dedi.
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"Bir de kikirdiyor, sinir bozucu!" diye Ayşe'ye tepki gösteren Akalın, "Belli ki ne çıksa geçeceğini biliyor!" diyerek şeflerin Ayşe'yi kayırdığını söyledi.
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