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MasterChef'te Mide Bulandıran Olay: Şefler Tadarken Yemeğin İçinden Kurt Çıktı!

MasterChef'te Mide Bulandıran Olay: Şefler Tadarken Yemeğin İçinden Kurt Çıktı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 10:00

MasterChef Türkiye'de bu sezon görülmedik kalmadı! Şeflerin önüne çöpten çıkartılan yemek de koyuldu. Yere düşen dolmayı da yediler! Son bölümde ise kurtlu yemeği bir güzel tadıma aldılar. İşte bölümde yaşananlar...

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MasterChef Türkiye'de bu sezon yaşanan mide bulandıran olaylara bir yenisi daha eklendi.

MasterChef Türkiye'de bu sezon yaşanan mide bulandıran olaylara bir yenisi daha eklendi.

MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar bamya yarışına girmişlerdi. Yarışmacılardan Bera şeflere bamyasını sundu.

MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar bamya yarışına girmişlerdi. Yarışmacılardan Bera şeflere bamyasını sundu.

O sırada tabağı yakın çekim alan kameraman sayesinde yemeğin içinde hareket eden bir şey gördük ki görmez olaydık!

O sırada tabağı yakın çekim alan kameraman sayesinde yemeğin içinde hareket eden bir şey gördük ki görmez olaydık!

Şefler kurtlu bamyayı bir güzel yedi ancak o anlar sosyal medyada yayın sonrası gündem oldu.

Şefler kurtlu bamyayı bir güzel yedi ancak o anlar sosyal medyada yayın sonrası gündem oldu.

Şefler nasıl fark etmedi biz de bilmiyoruz! İşte programda yaşananlar:

Şefler nasıl fark etmedi biz de bilmiyoruz! İşte programda yaşananlar:
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