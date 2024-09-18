Kızılcık Şerbeti'nde Nilay Sahneleri Arttı: Torpil İddiaları Güçlendi!
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay Sahneleri Arttı: Torpil İddiaları Güçlendi!
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımla Şerbo'da Nilay sahneleri arttı, dedirtti. Sosyal medyada izleyenlerden torpil iddiaları yükseldi.
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Kızılcık Şerbeti yeni sezona bomba gibi bir bölümle döndü. Dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek bir paylaşım yaptı.
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Civelek, elindeki yeni bölüm senaryosunu paylaştı ve üstüne "8 sayfa ezber mi?" diye yazdı.
Bu paylaşım Kızılcık Şerbeti'nde Nilay sahnelerinin arttığını gösterdi. Sosyal medyada kullanıcılardan torpil iddiaları yükseldi.
Daha önce de senaristin kızı olması sebebiyle Civelek için torpil iddiaları çıkmıştı. Hal böyle olunca o iddialar güçlendi.
Önce o paylaşıma bakalım👇🏻
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Kullanıcılardan gelen yorumlar ise şöyleydi👇🏻
Nilay karakterini sevmeyenler, "Bu karakterin neyini izleyeceğiz? Kesin torpilli" diye yazdı.
Senaryonun giderek değişmesine de tepkiler yükseldi.
"Neden Nilay'a torpil geçiliyor?"
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