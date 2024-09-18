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Kızılcık Şerbeti Yapımcısı, Feyza Civelek'in Torpil İddialarına Yanıt Verdi!

Kızılcık Şerbeti Yapımcısı, Feyza Civelek'in Torpil İddialarına Yanıt Verdi!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 11:51

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu. Gürses'in sorularını yanıtlayan Turgut, dizide Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in torpilli olduğu iddialarına açıklık getirdi.

KAYNAK: Özlem Gürses/ YouTube

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Halihazırda reyting rekorları kıran Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu.

Halihazırda reyting rekorları kıran Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu.

Yapımcılığını üstlendiği dizilerin başarısı hakkında konuşan Turgut, ayrıca Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek hakkında ortaya atılan iddialara da yanıt verdi.

Yapımcılığını üstlendiği dizilerin başarısı hakkında konuşan Turgut, ayrıca Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek hakkında ortaya atılan iddialara da yanıt verdi.

Oyunculuk kariyeri boyunca annesi Melis Civelek'in senaristliğini üstlendiği işlerde yer alması üzerine Feyza Civelek'in torpilli olduğu iddiaları sürekli sosyal medyada dolaşırken son sezonlarda Nilay karakterinin sahnelerinin artması ayrıca dikkat çekmişti.

Oyunculuk kariyeri boyunca annesi Melis Civelek'in senaristliğini üstlendiği işlerde yer alması üzerine Feyza Civelek'in torpilli olduğu iddiaları sürekli sosyal medyada dolaşırken son sezonlarda Nilay karakterinin sahnelerinin artması ayrıca dikkat çekmişti.

Absürte kaçan oyunculuğuyla izleyicilerin dilinden düşmeyen Civelek hakkındaki iddialara yanıt veren Faruk Turgut, bu rolü kendisinin teklif ettiğini açıkladı.

Absürte kaçan oyunculuğuyla izleyicilerin dilinden düşmeyen Civelek hakkındaki iddialara yanıt veren Faruk Turgut, bu rolü kendisinin teklif ettiğini açıkladı.

"Melis'in yazdığı birçok karakter var. Sonuçta her işte Feyza oynamıyor. Karakter Feyza'nın mevcut konumuna uygundu. 'Doğru cast bu, Nilay'ı Feyza oynasın' diye Melis söylemeden ben teklif ettim. O da onun üzerine kabul etti. Asla böyle şartlar öne sürecek biri değildir."

"Melis'in yazdığı birçok karakter var. Sonuçta her işte Feyza oynamıyor. Karakter Feyza'nın mevcut konumuna uygundu. 'Doğru cast bu, Nilay'ı Feyza oynasın' diye Melis söylemeden ben teklif ettim. O da onun üzerine kabul etti. Asla böyle şartlar öne sürecek biri değildir."

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