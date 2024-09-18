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Demet Akalın, MasterChef'te Şirin'in Potaya Atılmasına İsyan Etti

Demet Akalın, MasterChef'te Şirin'in Potaya Atılmasına İsyan Etti

Demet Akalın MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 09:45

Sıkı bir MasterChef izleyicisi olan Demet Akalın, son bölümde yemeği çiğ pişmesine rağmen Muratcan'ın potaya atılmayıp Şirin'in atılmasına tepki gösterdi.

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MasterChef'in son bölümünde jüri, yarışmacılardan esnaf lokantası yemekleri istedi.

MasterChef'in son bölümünde jüri, yarışmacılardan esnaf lokantası yemekleri istedi.

Alper'in kaptanlığını üstlendiği mavi takım dokunulmazlık oyununu kaybederken takımda hangi isimlerin potaya gireceği merak konusu oldu.

Mavi takım kaptanı Alper dokunulmazlığı alırken yemeği pişmeyen Nevzat ve Muratcan yerine Şirin'i potaya gönderince sosyal medya resmen ayaklandı.

Mavi takım kaptanı Alper dokunulmazlığı alırken yemeği pişmeyen Nevzat ve Muratcan yerine Şirin'i potaya gönderince sosyal medya resmen ayaklandı.

Bu iki isim yerine Şirin'in potaya girmesine sıkı bir MasterChef izleyicisi olan Demet Akalın da tepki gösterdi ve sosyal medyadan verdi veriştirdi.

Bu iki isim yerine Şirin'in potaya girmesine sıkı bir MasterChef izleyicisi olan Demet Akalın da tepki gösterdi ve sosyal medyadan verdi veriştirdi.

Şirin'in potaya girmesine "Oğlum hak yemeyin lan!" şeklinde tepki gösteren Demet Akalın yaptığı yorumla beğeni topladı.

Şirin'in potaya girmesine "Oğlum hak yemeyin lan!" şeklinde tepki gösteren Demet Akalın yaptığı yorumla beğeni topladı.
twitter.com

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