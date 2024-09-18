Dizilerdeki Soyunma Sahnelerinde Gerçekten Soyunuyorlar mı?
Dizilerdeki Soyunma Sahnelerinde Gerçekten Soyunuyorlar mı?
TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, dizilerdeki soyunma sahneleri hakkında bilgi verdi. Peki, dizilerdeki soyunma sahnelerinde oyuncular gerçekten soyunuyor mu?
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Dizi ve film setleri hakkında merak edilenler hakkında verdiği bilgilerle kısa sürede fenomen olan Yener Yalçın, bu defa soyunma sahneleri hakkında konuştu.
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"Soyunma sahnelerinde gerçekten soyunuyorlar mı?" sorusunu yanıtlayan Yalçın, oyuncuların gerçekten soyunduğunu kanıtlarla gösterdi.
O an bir sette bulunan Yalçın, oyuncunun soyunduğu anları bizzat TikTok'tan paylaştı.
İşte o anlar:
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