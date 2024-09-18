Görüş Bildir
Haberler
TV
Dizilerdeki Soyunma Sahnelerinde Gerçekten Soyunuyorlar mı?

Dizilerdeki Soyunma Sahnelerinde Gerçekten Soyunuyorlar mı?

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 09:20

TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, dizilerdeki soyunma sahneleri hakkında bilgi verdi. Peki, dizilerdeki soyunma sahnelerinde oyuncular gerçekten soyunuyor mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dizi ve film setleri hakkında merak edilenler hakkında verdiği bilgilerle kısa sürede fenomen olan Yener Yalçın, bu defa soyunma sahneleri hakkında konuştu.

Dizi ve film setleri hakkında merak edilenler hakkında verdiği bilgilerle kısa sürede fenomen olan Yener Yalçın, bu defa soyunma sahneleri hakkında konuştu.

"Soyunma sahnelerinde gerçekten soyunuyorlar mı?" sorusunu yanıtlayan Yalçın, oyuncuların gerçekten soyunduğunu kanıtlarla gösterdi.

"Soyunma sahnelerinde gerçekten soyunuyorlar mı?" sorusunu yanıtlayan Yalçın, oyuncuların gerçekten soyunduğunu kanıtlarla gösterdi.

O an bir sette bulunan Yalçın, oyuncunun soyunduğu anları bizzat TikTok'tan paylaştı.

O an bir sette bulunan Yalçın, oyuncunun soyunduğu anları bizzat TikTok'tan paylaştı.

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın