Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda SeyFer'in Ayrılması Hakkında Konuştu
Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda SeyFer'in Ayrılması Hakkında Konuştu
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'na 3. sezonda dahil olan Pelin Akil, başrollerin başka isimlerle partner olması hakkında konuştu.
KAYNAK: muhabironline
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Star TV'nin fenomen haline gelen dizisi Yalı Çapkını, 3. sezona radikal değişikliklerle giriş yaptı.
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Seyran ve Ferit'i yeni partnerleriyle gördüğümüz dizide Pelin Akil, Diyar karakteriyle Ferit'i hayatına girerken Akil, dizideki bu değişiklikler hakkında konuştu.
SeyFer'in boşanması ve araya başka isimlerin girmesi hakkında konuşan Pelin Akil, sanılanın aksine bunun olumlu bir hamle olduğunu savundu.
"Ben daha iyiye gideceğini düşünüyorum ve güzel başladı. Bir de hikaye sürekli değişiyor ve çok farklı yerlere gidecek. O yüzden bence izleyiciler beklemede kalsınlar."
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